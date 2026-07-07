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PM मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो से मिलेंगे, बातचीत में रक्षा, समुद्री सहयोग पर फोकस रहेगा

पीएम मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया में हैं. उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे.

PM Modi meet Prabowo Subianto
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को जकार्ता एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने औपचारिक स्वागत किया. (ANI)
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By IANS

Published : July 7, 2026 at 7:53 AM IST

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जकार्ता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं. दोनों नेताओं के बीच खास सेक्टर्स में भारत-इंडोनेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति देने की उम्मीद है.

मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट प्रबोवो के एयरपोर्ट पर पर्सनली उनका स्वागत करने के तरीके से वह बहुत खुश हैं और भरोसा जताया कि उनकी बातचीत से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.

पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने तीन देशों के दौरे के तहत सोमवार दोपहर जकार्ता पहुँचे, उनका एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो ने डिप्लोमैटिक तरीके से स्वागत किया. पीएम मोदी ने पर कहा, 'प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो के एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के तरीके से मैं बहुत खुश हूँ. 2018 में हमने अपने रिश्तों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया, जिससे हमारे लोगों को फायदा हुआ है.'

उन्होंने कहा, 'इस दौरे के दौरान प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो और मैं अलग-अलग सेक्टर में इस पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा रफ़्तार देने के मकसद से बातचीत करेंगे.' मंगलवार को होने वाली मीटिंग में लीडर्स के डिफेंस और मैरीटाइम पार्टनरशिप, जरूरी मिनरल्स, फूड सिक्योरिटी और डिजिटल इकॉनमी में सहयोग बढ़ाने पर फोकस करने की उम्मीद है.

बातचीत में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई प्रोग्रेस का भी रिव्यू होने की उम्मीद है, जिसे भारत और इंडोनेशिया ने मई 2018 में आगे बढ़ाया था. यह पीएम मोदी का इंडोनेशिया का चौथा दौरा है, लेकिन रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने के बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय दौरा है. पीएम मोदी ने कहा, 'प्रेसिडेंट प्रबोवो और मैं योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे.

यह दौरा हमारे दोनों देशों के बीच कल्चरल रिश्तों को और भी मजबूत करेगा. इंडोनेशिया में रहते हुए मैं इंडियन कम्युनिटी से बातचीत करने के मौके का भी बहुत इंतजार कर रहा हूं.' दोनों देशों के बीच बातचीत के अलावा, दोनों नेता योग्याकार्ता जाकर प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स देखेंगे, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. पीएम मोदी ने पहले कहा था कि प्रम्बानन के दौरे से भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे.

इंडोनेशिया में भारत के एम्बेसडर ने भी कहा है कि दोनों नेता इस दौरे के दौरान मंदिर कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेशन का काम शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल नई दिल्ली आए थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो से मुलाकात की थी, जहाँ दोनों पक्षों ने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के मकसद से कई एग्रीमेंट साइन किए थे. इंडोनेशिया का दौरा पीएम मोदी के तीन देशों के दौरे का पहला पड़ाव है, जिसके बाद वे हाई-लेवल मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे.

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