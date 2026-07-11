पारंपरिक माओरी पोव्हिरी सेरेमोनियल वेलकम, बेहद खास अंदाज में न्यूजीलैंड में हुआ पीएम मोदी का स्वागत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत पाकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं.
Published : July 11, 2026 at 8:11 AM IST
ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (लोकल टाइम) को कहा कि ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी पोव्हिरी सेरेमोनियल वेलकम पाकर वह 'सम्मानित' महसूस कर रहे हैं. उन्होंने इस समारोह को न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की झलक बताया.
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के आखिरी चरण में शुक्रवार को न्यूजीलैंड पहुंचे. एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत में हुए औपचारिक स्वागत के लिए आभार जताया.
Honoured to receive a ceremonial welcome at Government House in Auckland. The traditional Māori pōwhiri was a moving reflection of New Zealand’s rich heritage and traditions.@chrisluxonmp pic.twitter.com/6yhtmert9N— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
प्रधानमंत्री ने लिखा, "ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. पारंपरिक माओरी पोव्हिरी न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की एक दिल को छू लेने वाली झलक थी."
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को आपसी रिश्तों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया और लक्सन को कम समय में यह समझौता करने के लिए धन्यवाद दिया.
ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के न्यूजीलैंड के पहले दौरे की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि इससे रिश्तों में नई तेजी आई है और दोनों देशों की पार्टनरशिप को और गहरा करने की प्रतिबद्धता फिर से पक्की हुई है.
Sharing my remarks during meeting with PM Christopher Luxon.@chrisluxonmp https://t.co/khsJEDiDpC— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
पीएम मोदी ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड का दौरा किया है. अपनी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम करके, आपने भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्तों में नई मजबूती लाने का मौका दिया है. मैं बहुत आभारी हूं."
प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड के लोगों ने भारत के लिए जो अपनापन दिखाया, वह बहुत दिल को छू लेने वाला था और इस दौरे को आपसी रिश्तों में एक अहम पल बताया. उन्होंने कहा, "यह हमारे रिश्ते में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो हमारे रिश्तों को फिर से मज़बूत करता है और दोस्ती के प्रति हमारे प्रतिबद्धता को पक्का करता है.
उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से कहा कि, जब वे भारत आए थे, तब एफटीए प्रक्रिया शुरू हुआ था. जिस तरह से न्यूजीलैंड के सभी लोग इतने कम समय में एफटीए को पूरा करने के लिए एकजुट हुए, शायद इतनी जल्दी कामयाबी के लिए दुनिया में पहली बार, यह कमाल की बात है. मोदी ने कहा, "मैं इस कामयाबी के लिए आपके (क्रिस्टोफर लक्सन) नेतृत्व, आपकी सरकार और आपकी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं."
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत-प्रशांत में समुद्री देशों के तौर पर करीबी सहयोग की वजह से नैचुरल पार्टनर हैं. पार्टनरशिप के भविष्य पर भरोसा जताते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और सुरक्षा में अहम योगदान दे सकते हैं.
आज बाद में, प्रधानमंत्री का व्यापार और खेल की जानी-मानी हस्तियों से बातचीत करने का कार्यक्रम है. विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत लोगों के बीच संबंधों को दिखाते हुए, प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को भी संबोधित करेंगे.
(इनपुट-ANI)
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