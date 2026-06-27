सेशेल्स पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया
पीएम मोदी के सेशेल्स पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे.
By PTI
Published : June 27, 2026 at 7:04 PM IST
विक्टोरिया (सेशेल्स) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए शनिवार को सेशेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग एकत्र हुए. प्रधानमंत्री तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर यहां आए हैं.
हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी और एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मोदी का भव्य स्वागत किया. प्रधानमंत्री को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी दिया गया. यहां पहुंचने पर मोदी का स्वागत नृत्य संगीत से किया गया, जिनमें से एक समूह ने कच्छ का नृत्य पेश किया.
#WATCH | Victoria, Seychelles: Prime Minister Narendra Modi arrived in Seychelles on a three-day state visit.— ANI (@ANI) June 27, 2026
Seychelles President Dr. Patrick Herminie welcomed PM Modi at the airport. pic.twitter.com/O1LMCwgTat
मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “शानदार सांस्कृतिक जुड़ाव!” उन्होंने कहा, “सेशेल्स में हवाई अड्डे पर हुए स्वागत में कच्छ का नृत्य भी शामिल था. भारत के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति को हमारे प्रवासी समुदाय ने जिस तरह से संजोकर रखा है, वह तारीफ के काबिल है.”
वह पौधारोपण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ सेशेल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान भी गए. प्रधानमंत्री मोदी को वहां विशालकाय अल्डाब्रा कछुओं को खाना खिलाते हुए भी देखा गया.
#WATCH | Victoria, Seychelles: Prime Minister Narendra Modi arrives at Seychelles International Airport— ANI (@ANI) June 27, 2026
At the invitation of the President of Seychelles, Dr Patrick Herminie, PM Modi is on a State Visit to Seychelles from 27-29 June 2026 to attend the Golden Jubilee… pic.twitter.com/8VmVrt3OfF
राष्ट्रपति हर्मिनी के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर आए मोदी ‘विशिष्ट अतिथि’ के तौर पर राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे.
अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो जहाज इन समारोहों में हिस्सा लेंगे. मोदी ने आगे कहा कि वह दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को और मज़बूत करने के मकसद से होने वाली द्विपक्षीय बातचीत का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.
#WATCH | Victoria, Seychelles: Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from members of the Indian diaspora upon his arrival at the hotel— ANI (@ANI) June 27, 2026
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/dxA7vm49jM
सेशेल्स दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा, “हम मिलकर अपने लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देंगे.” दोनों पक्षों के द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की संसद नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2015 में सेशेल्स की यात्रा की थी, जबकि राष्ट्रपति हर्मिनी इसी साल भारत आए थे.
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