ETV Bharat / international

सेशेल्स पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया

सेशेल्स पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. ( PTI )

By PTI 2 Min Read

विक्टोरिया (सेशेल्स) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए शनिवार को सेशेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग एकत्र हुए. प्रधानमंत्री तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर यहां आए हैं. हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी और एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मोदी का भव्य स्वागत किया. प्रधानमंत्री को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी दिया गया. यहां पहुंचने पर मोदी का स्वागत नृत्य संगीत से किया गया, जिनमें से एक समूह ने कच्छ का नृत्य पेश किया. मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “शानदार सांस्कृतिक जुड़ाव!” उन्होंने कहा, “सेशेल्स में हवाई अड्डे पर हुए स्वागत में कच्छ का नृत्य भी शामिल था. भारत के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति को हमारे प्रवासी समुदाय ने जिस तरह से संजोकर रखा है, वह तारीफ के काबिल है.” वह पौधारोपण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ सेशेल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान भी गए. प्रधानमंत्री मोदी को वहां विशालकाय अल्डाब्रा कछुओं को खाना खिलाते हुए भी देखा गया.