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उज्बेकिस्तान के ताशकंद में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ होगी अहम वार्ता

प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे.

PM Modi Uzbekistan visit
उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में रविवार को औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव के साथ (IANS)
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By ANI

Published : August 30, 2026 at 1:49 PM IST

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ताशकंद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव ने औपचारिक स्वागत किया. देश की दो दिन की राजकीय यात्रा पर आए प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव की मौजूदगी में देश के राष्ट्रगान के साथ भव्य स्वागत किया गया.

प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे. दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की राह के लिए एजेंडा तय करेंगे.

इससे पहले आज पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने ताशकंद में 'योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान' द्वारा आयोजित एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपनी यात्रा की झलकियां शेयर करते हुए कहा, 'शानदार स्वागत, यांगी उज़्बेकिस्तान स्मारक पर पुष्पांजलि और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत, ये ताशकंद में कल की कुछ खास बातें हैं.'

प्रधानमंत्री शनिवार को मध्य एशियाई देश की अपनी चौथी यात्रा के लिए ताशकंद पहुंचे. वहां पहुंचने पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव ने उनका गर्मजोशी से और व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया. एयरपोर्ट से दोनों नेता कार से राष्ट्रपति भवन गए. यह एक और मौका था जब पीएम मोदी ने किसी विश्व नेता के साथ कार में सफर किया. उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डिनर पर बातचीत की.

उज़्बेकिस्तान की राजधानी में शनिवार को मशहूर हिल्टन होटल समेत कई खास इमारतों को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया. भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त उत्साह और जोश के साथ स्वागत किया. उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पारंपरिक नृत्य और भारतीय व उज़्बेक परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला.

इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कलाकारों की कलाकारी की तारीफ की. उन्होंने 'उड़े जब-जब ज़ुल्फ़ें तेरी' गाने पर बॉलीवुड बैटल ग्रुप की परफ़ॉर्मेंस, कथक और जोशीले अंदिजान पोल्का के फ़्यूज़न, और लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फ़ॉर इंडियन कल्चर के छात्रों द्वारा पेश किए गए कथक कार्यक्रम का जिक्र किया.

पीएम मोदी ने यांगी उज़्बेकिस्तान पार्क में पुष्पांजलि भी अर्पित की. पुष्पांजलि समारोह के दौरान उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव भी उनके साथ मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंचे

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