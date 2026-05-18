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स्वीडन में PM मोदी ने यूरोप की टॉप कंपनियों से भारत में इन्वेस्ट करने की अपील की

PM मोदी ने यूरोप के टॉप सीईओ के सामने बोल्ड इन्वेस्टमेंट विजन पेश किया और भारत के साथ मिलकर काम करने की अपील की.

PM Modi bold investment vision
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (ANI)
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By ANI

Published : May 18, 2026 at 7:23 AM IST

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गोथेनबर्ग: यूरोप के कुछ सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ एक भरे हुए शाम के सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ERT) को संबोधित किया और कंपनियों से भारत में इन्वेस्ट करने की अपील की.

17 मई की शाम को स्वीडन के इंडस्ट्रियल हब और यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग ताकत के सिंबल गोथेनबर्ग में हुए इस हाई-लेवल राउंडटेबल में प्रधानमंत्री ने यूरोप की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव के सामने बात की.

स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मिलकर इस इवेंट को होस्ट किया. यह हाल के सालों में भारत और यूरोप के बीच सबसे अहम डिप्लोमैटिक और बिजनेस मुलाकातों में से एक थी.

यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सेशन में टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर की बड़ी कंपनियां एक साथ आई. वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ऑरेंज, एएसएमएल, एसएपी, कैपजेमिनी, शेल, वोल्वो ग्रुप, मार्सक, एयरबस, एस्ट्राजेनेका, रोश, नेस्ले और यूनिलीवर जैसी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे.

सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-यूरोप के बीच गहरे इंडस्ट्रियल सहयोग के लिए पांच-सेक्टर के ढांचे की रूपरेखा बताई और वहां मौजूद हर कंपनी से अगले पांच सालों में भारत के लिए एक नया कमिटमेंट करने को कहा.

उन्होंने भारत की प्रगति के सफर में हाल ही में हुए भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' बताया गया और ग्लोबल बिजनेस को भारत से मिलने वाले स्ट्रक्चरल फायदों के बारे में बात की. पार्टनरशिप के लिए पहचाने गए पांच प्रायोरिटी सेक्टर में टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और सेमीकंडक्टर, ग्रीन ट्रांज़िशन और क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी, और हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज शामिल थे.

प्रधानमंत्री ने भारत-यूरोप के बिजनेस रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई इंस्टीट्यूशनल तरीकों का भी प्रस्ताव रखा. इसमें सालाना भारत-यूरोप सीईओ राउंडटेबल, प्रायोरिटी सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने के लिए सेक्टर-स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स, भारत में काम कर रही कंपनियों की मदद करने और नई कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए एक ईआरटी इंडिया डेस्क या इंडिया एक्शन ग्रुप शामिल हैं. इसके साथ ही समय पर डिलीवरी पक्का करने के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स का सरकार सपोर्टेड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू शामिल है.

इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के भारत के कमिटमेंट पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इन कोलेबोरेशन के जरिए पहचाने गए हर बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी. गोथेनबर्ग मीटिंग भारत-ईयू के बीच कई बड़े डेवलपमेंट के बीच हुई. इसमें भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक नई सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप, एक मोबिलिटी एग्रीमेंट और भारत-ईयू ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के जरिए चल रहा कोऑपरेशन शामिल है.

भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने देश की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी, 1.4 बिलियन लोगों का घर और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर स्थिति की ओर इशारा किया. उन्होंने पिछले बारह सालों में किए गए बड़े रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया. इसमें जीएसटी लागू करना, इन्सॉल्वेंसी रिफॉर्म्स, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, एफडीआई लिबरलाइजेशन और रेगुलेटरी कम्प्लायंस में कमी शामिल हैं.

यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ERT) एक फोरम है जिसमें इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बड़ी यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनियों के करीब 55 चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरपर्सन शामिल हैं. इसे यूरोप की सबसे असरदार बिजनेस बॉडी में से एक माना जाता है और यह रेगुलर तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसी मामलों पर यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन और मेंबर स्टेट सरकारों के साथ जुड़ता है.

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