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मोदी ने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, उज्बेक राष्ट्रपति के साथ पौधा लगाया

पीएम मोदी ने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी. ( @narendramodi X/ANI Photo )

By PTI 2 Min Read

ताशकंद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में शास्त्री स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ मिलकर एक पौधा लगाया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि शास्त्री का 'जय जवान, जय किसान' का कालजयी नारा पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है और जीवन सादगी, साहस और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था.” भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री का 11 जनवरी, 1966 को उज्बेक राजधानी में अचानक निधन हो गया था; यह घटना 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने वाले ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद हुई. एमईए ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि मोदी और मिर्जियोयेव ने भारत की “एक पेड़ मां के नाम” पहल और उज्बेकिस्तान की “यशिल माकोन” हरित मुहिम के तहत राष्ट्रपति भवन के बगीचे में संयुक्त रूप से एक पेड़ भी लगाया.