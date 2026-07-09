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मेलबर्न में गूंजा 'वंदे मातरम' भारतीय समुदाय ने PM मोदी का किया जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री CEO फोरम में हुए शामिल

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचने पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया ( PTI )

पीएम मोदी, पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे सालाना शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से बातचीत भी करेंगे.

सीईओ फोरम की बैठक हर साल होती है और यह सरकार के प्रमुखों को भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के तरीकों पर सलाह देता है. पूरे साल सीईओ फ़ोरम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है और उन्हें आयोजित करता है.

सीईओ फोरम 2012 से काम कर रहा है और 2023 में पीएम मोदी और अल्बनीज ने इसे फिर से शुरू किया. उम्मीद है कि यह फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और अलग-अलग सेक्टर में व्यापार और निवेश के मामले में ऑस्ट्रेलिया-भारत के सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

मेलबर्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को मेलबर्न में भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया. अल्बनीज ने पीएम मोदी का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने साथ में फ़ोटो खिंचवाई. दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बिजनेस लीडर्स से भी मुलाक़ात की.

प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा वह ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर-जनरल सैम मॉस्टिन से भी मुलाकात करेंगे. उनका मेलबर्न में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है. इससे पहले बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा शुरू करते हुए पीएम मोदी का मेलबर्न में भारतीय समुदाय ने ज़ोरदार स्वागत किया.

इंडोनेशिया से आए प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की तारीफ की और इसे सचमुच अविस्मरणीय बताया. बुधवार देर शाम (स्थानीय समय के अनुसार) कड़ाके की ठंड के बावजूद भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए होटल पहुंचे. पीएम मोदी ने 'भारत माता की जय' और 'मोदी, मोदी' के नारों के बीच भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की.

ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के स्वागत के लिए स्थानीय कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए. मेलबर्न में भले ही मौसम ठंडा हो, लेकिन भारतीय समुदाय की ओर से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत का अनुभव वाकई यादगार रहा. उनका स्नेह और भारत के साथ अटूट रिश्ता हमेशा से ही बेहद खुशी और गर्व का स्रोत रहा है. पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के इस प्यार भरे व्यवहार के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया.

'ऑस्ट्रेलिया-इंडिया ऑर्केस्ट्रा की ओर से 'मां तुझे सलाम' की दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति शानदार थी. इसने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि संगीत किस तरह हमारे लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाता है.' ऑर्केस्ट्रा के सभी सदस्यों को इस यादगार परफॉर्मेंस के लिए बधाई.

पीएम मोदी ने एक और पोस्ट में कहा, 'इससे 'वंदे मातरम' की ग्लोबल लोकप्रियता भी पता चलती है, खासकर ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं सालगिरह मना रहे हैं.' पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन वाद्ययंत्र 'डिजेरिडू' और भारत के 'तबला' की एक "बेहद शानदार" म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी देखी.

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'इन दोनों सदाबहार वाद्ययंत्रों के बीच का तालमेल हमारे दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को खूबसूरती से दिखाता है. संगीत की परंपराओं को संजोने और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए मिस्टर रॉन मरे और डॉ. सैम इवांस को बधाई.' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेलबर्न में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत के दौरान शानदार कथक परफॉर्मेंस देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई.

उन्होंने कहा, 'यह देखकर खुशी हुई कि भारतीय नृत्य पूरे ऑस्ट्रेलिया में लोकप्रिय हो रहे हैं.' इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के शहर में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वह गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं और उनकी यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी.

पीएम मोदी अभी अपनी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत ऑस्ट्रेलिया में हैं. वह न्यूजीलैंड भी जाएंगे और वहां के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा.