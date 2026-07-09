आप ऑस्ट्रेलिया के विकास को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं: मेलबर्न में भारतीय समुदाय से बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आए हैं, ये दिखाता है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर हैं.
Published : July 9, 2026 at 4:44 PM IST
मेलबर्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है और मेलबर्न जहां Iconic स्टेडियम है, हम दोनों जगह साथ रहे हैं. हम सभी ने देखा है, प्रधानमंत्री अल्बनीज जब बोलते हैं तब भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं. सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी और यहां भी आप छा गए.
पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था, तब 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था. आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार यहां हैट्रिक लगी है. ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर हैं.
उन्होंने कहा कि ये मेलबर्न शहर एक दिन में ही चार सीजन के दर्शन करा देता है, लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने सांस्कृतिक रंग से इसे और वाइब्रेंट बना दिया है. यहां मेलबर्न में और आस पास काफी ऐसे स्थान हैं, मार्केट हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं. कोई इसे लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है... नाम कोई भी हो लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं.
ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गूंजा...— BJP (@BJP4India) July 9, 2026
भारत माता की जय और वंदे मातरम् का जयघोष! 🇮🇳 pic.twitter.com/zAX7PhnOPX
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में आज कल भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है, इसको हमारी Gen-Z पीढ़ी आगे बढ़ा रही है और यहां ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है. कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगडा या भरतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है. अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है, कुछ दिन बाद ही यहां मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है, मैं इसके सफल आयोजन की अभी से शुभकामनाएं देता हूं.
पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा कि आप सभी ऑस्ट्रेलिया के विकास को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक नजर भारत पर लगातार रहती है. भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. एक सपना पूरा होता है, तो नया सपना जन्म ले लेता है. पहले कहते थे, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार. आज मैं कहता हूं, एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार. हम 140 करोड़ आकांक्षाओं से भरे राष्ट्र हैं. हम बेसब्र हैं, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की शीर्ष तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं. क्योंकि यही हमारी प्रेरणा है- अधिक उन्नति करें, अधिक सफलता हासिल करें.
We Indians love to spread love.— BJP (@BJP4India) July 9, 2026
Your homes may have Australian milk, but the tea made from it is Indian.
You must have heard about the Bhajan Clubbing trend driven by the Gen Z of India.
And your weekends in Australia are also filled with spiritual activities.
- PM… pic.twitter.com/5pfvqVa3vI
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की क्षमता और विश्वसनीयता दुनिया देख रही है. आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देखा ही होगा. धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता लोग हैं यानी नागरिक देवो भव: का मंत्र, आज के भारत के शासन का मूल मंत्र बन गया है. मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है, उसका फायदा पूरी मानवता को होता है. हमारे संस्कार हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी रहें, यही संस्कार भारत की पॉलिसी और एक्शंस को प्रेरित करते हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतना बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ो लोगों की जान गई. हमने दूरी कितनी है यह नहीं देखा, भारत ने वेनेजुएला की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा. भारत ने राहत और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया और जितनी तेजी से हो सकता था मदद भेजी. भारत जब मदद करता है, तो पासपोर्ट नहीं देखता, पासपोर्ट का रंग नहीं देखता. इसलिए, दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है.
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