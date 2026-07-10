मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, भारत में खेले जाएंगे 'बिग बैश लीग' के शुरुआती मैच
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वेटरन क्रिकेटर स्टीव वॉ भी मौजूद रहे. उन्होंने युवा क्रिकेटरों को ऑटोग्राफ भी दिए.
Published : July 10, 2026 at 9:01 AM IST
मेलबर्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को वे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पहुंचे. यहां पर उन्होंने बड़े ऐलान भी किए.
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच खेल को बढ़ावा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस साल के अंत दिसंबर में ऑस्ट्रेलिय की विश्व प्रसिद्ध टी-20 लीग बिग बैश लीग का आयोजन भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया जाएगा. बता दें, ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई विदेशी खेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत की धरती पर होगा. जानकारी के मुताबिक इस खेल का आयोजन पूरे भारत देश में होगा. यह लीग भारत में होने वाले सप्ताह भर के जी-डे नमस्ते समारोह का मुख्य आकर्षण होगी. इसमें ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति, बिजनेस और खेल गतिविधियों से संबंध रखने वाले कार्यक्रमों की झलक दिखाई देगी.
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " india is set to host the commonwealth games in 2030. we are also striving to host the olympics in india in 2036. brisbane will host the olympics in 2032. sports… pic.twitter.com/FdFSa4tm0Y— ANI (@ANI) July 10, 2026
पीएम मोदी ने किए कई ऐलान
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए तैयार है. हम 2036 में भारत में ओलंपिक्स आयोजित करने की भी कोशिश कर रहे हैं. ब्रिस्बेन 2032 में ओलंपिक्स आयोजित करेगा. इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. मुझे खुशी है कि भारत के चेन्नई में बिग बैश लीग का मैच होगा. किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए, भारत में इवेंट होस्ट करने से बड़ी पहुंच और व्यूअरशिप की गारंटी मिलती है.
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " ... it gives me great pleasure to launch the india-australia sports collaboration roadmap today alongside prime minister albanese. through this initiative, we… pic.twitter.com/CVZQQaPQ39— ANI (@ANI) July 10, 2026
दूसरे खेलों को भी करेंगे मजबूत
पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ इंडिया-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. इस पहल के जरिए, हम न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दूसरे खेलों में भी सहयोग को मजबूत करेंगे. हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ेंगे, और मैदान पर और मैदान के बाहर अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे.
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " whenever i have had the chance to meet my friend prime minister albanese, cricket has served as a natural connecting point between us. we visited the stadium… pic.twitter.com/N10ZulRE3d— ANI (@ANI) July 10, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी मुझे अपने दोस्त प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज से मिलने का मौका मिला है, क्रिकेट हमारे बीच एक नैचुरल कनेक्टिंग पॉइंट रहा है. हम अहमदाबाद में एक साथ स्टेडियम गए थे, और आज यहां आकर, मैं सच में स्पोर्टिंग स्पिरिट महसूस कर सकता हूं, खासकर जब हमारे बीच स्टीव वॉ और लिसा स्टालेकर जैसे लेजेंड्स मौजूद हैं.
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " stepping into the mcg evokes two simultaneous emotions for any indian. first, the thrill of an india-australia match and second, the realisation that, in both… pic.twitter.com/fMOQIco2GP— ANI (@ANI) July 10, 2026
आज कोई दबाव नहीं
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में कदम रखते ही किसी भी भारतीय के मन में एक साथ दो भावनाएं जागती हैं. पहली, भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरी, यह एहसास कि हमारे दोनों देशों में क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल नहीं बल्कि एक साझा जुनून है. फिर भी, आज 'आखिरी ओवर में मैच खत्म होने' का कोई दबाव नहीं है. इसके बजाय, सिर्फ खेल का आनंद, हमारी दोस्ती की गर्मजोशी और भविष्य के चैंपियन की एनर्जी है.
#WATCH | Melbourne, Australia | Prime Minister Narendra Modi signs the jerseys of young cricketers during his visit to the Melbourne Cricket Ground.— ANI (@ANI) July 10, 2026
He was accompanied by Australian Prime Minister Anthony Albanese.
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/8c9EBI3isq
इससे पहले पीएम मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा क्रिकेटरों की जर्सी पर ऑटोग्राफ भी दिए. उन्होंने मैदान पर मौजूद युवा क्रिकेटरों से बातें भी कीं. उनका मनोबल बढ़ाया.
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