ETV Bharat / international

G20 समिट के दौरान PM मोदी ने इटली की PM मेलोनी से की मुलाकात

समिट सेशन शुरू होने से पहले दोनों नेताओं को हाथ मिलाते, मुस्कुराते और हल्की-फुल्की, खुलकर बातचीत करते देखा गया.

G20 Summit
जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी. (ANI)
author img

By ANI

Published : November 23, 2025 at 10:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोहान्सबर्ग (साउथ अफ्रीका): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान अपनी इटैलियन काउंटरपार्ट जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. समिट सेशन शुरू होने से पहले दोनों नेताओं को हाथ मिलाते, मुस्कुराते और हल्की-फुल्की, खुलकर बातचीत करते देखा गया. बातचीत के वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हुए, जैसा कि जून 2025 में G7 समिट जैसे दूसरे ग्लोबल इवेंट्स में देखा गया था.

यह मीटिंग इस साल की शुरुआत में कनाडा के कनानास्किस में G7 समिट में उनकी पिछली बातचीत के बाद हुई. उनके मज़बूत रिश्ते डिप्लोमैटिक सर्कल में चर्चा का विषय रहे हैं, जिस पर PM मोदी की मेलोनी की किताब 'आई एम जॉर्जिया' के इंडियन एडिशन की प्रस्तावना ने और ज़ोर दिया, जिसमें उन्होंने भारत और इटली के बीच साझा सभ्यतागत संबंधों पर ज़ोर दिया. मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल भी मौजूद थे.

इससे पहले शनिवार को इटली की PM ने G20 समिट के पहले सेशन की तस्वीरें शेयर की थीं. उन्होंने G20 प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें पोस्ट की थीं. सितंबर की शुरुआत में नेताओं ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की थी, जिसमें दोनों देशों ने भारत-इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़बूत करने और यूक्रेन में संघर्ष समेत ज़रूरी ग्लोबल चुनौतियों पर सहयोग करने का अपना वादा दोहराया था.

X पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने लिखा, "प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने भारत-इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने के अपने जॉइंट कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया, और यूक्रेन में लड़ाई को जल्दी खत्म करने में दिलचस्पी दिखाई." पोस्ट में आगे कहा गया, "भारत-EU के लिए फायदेमंद ट्रेड एग्रीमेंट करने और IMEEEC पहल के ज़रिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में इटली के प्रोएक्टिव सपोर्ट के लिए PM मेलोनी को धन्यवाद दिया."

विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेताओं ने इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, लोगों के बीच संबंध और काउंटर-टेररिज्म जैसे सेक्टर्स में बाइलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुए डेवलपमेंट्स का रिव्यू किया और पॉजिटिव असेसमेंट किया. इसके अलावा, MEA ने कहा कि "दोनों नेताओं ने जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 के अनुसार पार्टनरशिप को और गहरा करने के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया."

G20 Summit
G20 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी. (ANI)

प्रधानमंत्री मेलोनी ने आपसी फायदे वाले भारत-EU फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने और 2026 में भारत द्वारा होस्ट किए जाने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए इटली के मज़बूत सपोर्ट को दोहराया. MEA ने बताया कि नेताओं ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEEC) पहल के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति जताई.

इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात इस साल जून में कनाडा के कनानास्किस में 51वें G7 समिट के दौरान हुई थी. PM मोदी ने भारत और इटली के बीच बढ़ती दोस्ती पर खुशी जताते हुए कहा कि उनके आपसी रिश्ते और मजबूत होते रहेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

G20 SUMMIT
साउथ अफ्रीका में G20 समिट
SOUTH AFRICA G20 SUMMIT
PM MODI MEETS MELONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.