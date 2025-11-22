ETV Bharat / international

पीएम मोदी और PM अल्बनीज के बीच हुई अहम वार्ता, भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को देंगे नई गति

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की ( ANI )

By ANI 2 Min Read

जोहान्सबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 लीडर्स समिट के दौरान मुलाकात की. विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. प्रेस रिलीज में आगे कहा गया, 'दोनों नेताओं ने 2020 में रिश्ते को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने के बाद पिछले पांच सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग के गहरे और अलग-अलग तरह के होने पर खुशी जताई. प्रधानमंत्री अल्बनिज ने भारत में हाल ही में हुए आतंकी हमले पर अपनी एकजुटता दिखाई. नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई को मजबूत करने का वादा किया.' दोनों नेताओं ने राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक संबंधों, डिफेंस और सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ज़रूरी मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, एजुकेशन और लोगों के बीच मेलजोल जैसे कई एरिया में आपसी सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर बात की. प्रधानमंत्रियों ने आपसी चिंता के क्षेत्रीय और ग्लोबल मामलों पर भी अपने विचार शेयर किए.