प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के पीएम के साथ व्यापार, निवेश और प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर चर्चा की

पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

PM MODI MALAYSIA VISIT
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मलेशिया के कुआलालंपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. (PTI)
By ANI

Published : February 8, 2026 at 10:14 AM IST

6 Min Read
कुआलालंपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दो दिनों के दौरे पर हैं. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रविवार को यहां प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और इस यात्रा के व्यक्तिगत महत्व पर जोर दिया.

स्वागत के बाद, पेरडाना पुत्रा में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही दोनों टीमों ने मिलकर बाकी चिंताओं को भी दूर किया. बातचीत के दौरान, अनवर इब्राहिम ने कहा, 'स्वागत है, पीएम मोदी, हमने बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए हैं.

आपका और टीम का धन्यवाद. हमने चर्चा की है कि कुछ चिंता के मुद्दे हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि हमारी टीमों को संबोधित करने की जरूरत है. हम सभी क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की उम्मीद करेंगे, और यह यात्रा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है.'

यह बातचीत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव और उसकी व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें व्यापार, निवेश और प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई. यह दोनों देशों की आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस संदर्भ में पीएम मोदी की यात्रा ने आसियान देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने और ऐसे साझेदारी बनाने के भारत के चल रहे प्रयासों को रेखांकित किया जो विकास, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाएं.

मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस बयान में पीएम मोदी ने कहा, 'कल मुझे मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से मिलने का मौका मिला. उनकी मौजूदगी से मेरे दोस्त पीएम अनवर इब्राहिम ने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई. 30 लाख लोगों का यह जीवित पुल एक बड़ी ताकत है.

उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदम हमारे संबंधों को मानवीय गति देते हैं. मलेशिया में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता, और मुफ्त ई-वीजा, साथ ही मलेशिया में पर्यटन के लिए यूपीआई डिजिटल इंटरफेस - ये सभी उपाय दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे. कोई भी साझेदारी तभी सफल होती है जब उसका फायदा सीधे लोगों तक पहुंचता है.'

पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में अपने मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की, जिसके बाद उनका गर्मजोशी से औपचारिक स्वागत किया गया, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों को दिखाता है.

यह उच्च-स्तरीय मुलाकातें मलेशियाई प्रधानमंत्री के ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पेरडाना पुत्रा में हुई, जहाँ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत दिया गया, जो मेजबान देश द्वारा उनकी यात्रा को दिए गए उच्च महत्व को दर्शाता है. इन मुलाकातों के दौरान, पीएम मोदी ने असाधारण मेहमाननवाजी के लिए दिल से आभार व्यक्त किया.

पीएम मोदी ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. जिस तरह से आपने मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, और जिस तरह से आपने इन कुछ घंटों में पारंपरिक रीति-रिवाजों से हटकर मलेशियाई जीवन को इतनी खूबसूरती से पेश किया और जिस शानदार तरीके से आपने सब कुछ व्यवस्थित किया - यह हमेशा हमारी यादों में रहेगा.

उन्होंने पोस्ट किया, 'पुत्रजय में पेरडाना पुत्र में औपचारिक स्वागत की झलकियाँ भारत और मलेशिया विश्वास, दोस्ती और साझा आकांक्षाओं पर आधारित साझेदारी को और गहरा कर रहे हैं.' पेरडाना पुत्र में औपचारिक स्वागत शनिवार को कुआलालंपुर में पीएम मोदी के पहुंचने के बाद हुआ, जब अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया. मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री रमणन रामकृष्णन और उप विदेश मंत्री लुकानिस्मान बिन अवांग सौनी भी मौजूद थे. स्वागत समारोह में पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ रेड-कार्पेट स्वागत शामिल था, जो दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मना रहा था.

उस गर्मजोशी भरे स्वागत पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'एयरपोर्ट पर मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हुआ. मैं हमारी बातचीत और भारत और मलेशिया के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ.'

जैसे-जैसे दिन के कार्यक्रम आगे बढ़े, दोनों नेता कुआलालंपुर में एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में एक ही गाड़ी में साथ गए, जिसमें अनवर इब्राहिम भी शामिल हुए. पीएम मोदी ने एक्स पर एक और अपडेट शेयर किया, 'भारत-मलेशिया के लोगों के बीच जुड़ाव का जश्न मना रहे हैं! पीएम अनवर इब्राहिम और मैं कुआलालंपुर में सामुदायिक कार्यक्रम में जा रहे हैं.'

यात्रा से पहले अपने बयान में पीएम मोदी ने प्राथमिकताओं के बारे में बताया था. कहा था, 'भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों में हाल के सालों में लगातार प्रगति हुई है. मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अपनी बातचीत और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं. हम अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करने, अपनी आर्थिक और इनोवेशन साझेदारी को बढ़ाने और अपने सहयोग को नए क्षेत्रों में विस्तार देने का लक्ष्य रखेंगे.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यात्रा के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि इसमें एक 'समृद्ध एजेंडा है और यह भारत और मलेशिया के बीच विशेष साझेदारी को एक बड़ा बढ़ावा देगा', जिससे 'हमारी करीबी और बहुआयामी साझेदारी को महत्वपूर्ण गति मिलने' की उम्मीद है.

यह पीएम मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा है और अगस्त 2024 में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किए जाने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है. भारत और मलेशिया के बीच साझा इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से बने गहरे संबंध हैं, जिन्हें मलेशिया की लगभग 2.9 मिलियन भारतीय मूल की आबादी - दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रवासी भारतीय समुदाय - ने और मजबूत किया है.

