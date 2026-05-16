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PM मोदी नीदरलैंड में टेक, एनर्जी और ट्रेड संबंधों पर चर्चा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए तैयार

पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट लिंकेज को बढ़ावा दिया.

PM Modi Netherland visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा (ANI)
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By ANI

Published : May 16, 2026 at 7:05 AM IST

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एम्स्टर्डम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी दो दिन की नीदरलैंड यात्रा को सेमीकंडक्टर, पानी, क्लीन एनर्जी और दूसरे कई सेक्टर में दोनों देशों के बीच रिश्तों को गहरा करने का मौका बताया.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि वह नीदरलैंड प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से मिलेंगे और किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिलेंगे. वह शनिवार को देश में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'एम्स्टर्डम पहुँच गया हूँ. नीदरलैंड्स का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को बहुत बढ़ावा दिया है. यह सेमीकंडक्टर, पानी, क्लीन एनर्जी और दूसरे एरिया में रिश्तों को और गहरा करने का मौका देता है. प्रधानमंत्री रॉब जेटन से बातचीत करूँगा और महाराजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलूँगा. मैं 16 तारीख की सुबह एक कम्युनिटी प्रोग्राम को भी एड्रेस करने का इंतजार कर रहा हूँ.'

पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका स्वागत रियर एडमिरल लुडगर ब्रुमेलार, एडजुटेंट-जनरल और हिज मैजेस्टी द किंग के मिलिट्री हाउसहोल्ड के चीफ, डच फॉरेन मिनिस्टर टॉम बेरेंडसेन और नीदरलैंड्स में इंडियन एम्बेसडर कुमार तुहिन के साथ-साथ डच सरकार के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने किया.

प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदायों से भी बातचीत की जहां उनका स्वागत जोश और मुस्कुराते चेहरों के साथ हुआ, जब वे हाथ मिला रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे. नीदरलैंड पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और देश के लिए भारत के मजबूत सपोर्ट को दोहराया.

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वेस्ट एशिया में बढ़ती रीजनल अस्थिरता के बीच नई दिल्ली अबू धाबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. मीटिंग के दौरान यूएई लीडरशिप को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूएई को अपना 'दूसरा घर' बताया और अपने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अमीराती को धन्यवाद दिया.

पीएम मोदी ने कहा, 'मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. और जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं, और कहा कि उनके आने के दौरान यूएई एयर फ़ोर्स के एयरक्राफ्ट से जो एस्कॉर्ट मिला, वह भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है.

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताने के लिए यूएई लीडरशिप को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वह पर्सनली यूएई प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उत्सुक थे. पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा, 'हम यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं. जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया गया, वह किसी भी तरह से मंज़ूर नहीं है.'

यूएई लीडरशिप के हालात को संभालने की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'इन मुश्किल हालात में आपने जो संयम, हिम्मत और समझदारी दिखाई है, वह बहुत तारीफ के काबिल है.' उन्होंने 'राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए यूएई लीडरशिप की कोशिशों का भी स्वागत किया. पीएम मोदी ने मुश्किल समय में खाड़ी देश में रहने वाले भारतीय समुदाय का साथ देने के लिए यूएई सरकार और शाही परिवार की तारीफ की.

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई पहुंचे, रक्षा-ऊर्जा क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर, पीएम के विमान को एफ-16 ने एस्कॉर्ट किया

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