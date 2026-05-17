नीदरलैंड की यात्रा से रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलने के बाद पीएम मोदी स्वीडन के लिए रवाना
नीदरलैंड की यात्रा पूरा करने के बाद पीएम मोदी स्वीडन के लिए रवाना हो गए. इस दौरान उन्होंने 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए.
Published : May 17, 2026 at 5:50 PM IST
हेग (नीदरलैंड) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय नीदरलैंड की यात्रा समाप्त करने के बाद रविवार को स्वीडन के लिए रवाना हो गए. इस यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
यात्रा के दौरान, मोदी ने शनिवार को अपने डच समकक्ष रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क में व्यवधान के कारण क्षेत्र और व्यापक विश्व पर इसके गंभीर प्रभावों पर.
मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “मेरी नीदरलैंड यात्रा ने भारत-नीदरलैंड्स संबंधों को नई गति प्रदान की है. हमारे संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने से लेकर जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, नवाचार, रक्षा, स्थिरता और गतिशीलता में सहयोग बढ़ाने तक, हमने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है.”
A successful visit concludes!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 17, 2026
PM @narendramodi concluded a productive visit to the Netherlands and emplaned for Sweden. Reflecting the warmth of India-Netherlands ties, he was seen off by PM Rob Jetten at the airport.
The visit witnessed several substantive outcomes,… pic.twitter.com/nUzmijdoU2
उन्होंने आगे कहा, “मैं प्रधानमंत्री रॉब जेटेन का गर्मजोशी भरे आतिथ्य और हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से विदाई के लिए आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं. मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मित्रता और मजबूत होगी.” द्विपक्षीय वार्ता से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने जेटेन के साथ ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य, कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के सीईओ से बातचीत की.
मोदी ने डच कंपनियों को भारत में, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में, अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया.
रविवार को रवाना होने से पहले, मोदी ने जेटेन के साथ प्रतिष्ठित बांध का दौरा किया, क्योंकि भारत और नीदरलैंड्स जल प्रबंधन और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में गहन सहयोग की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं.
मोदी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर हेग पहुंचे थे, जो यूरोप के चार देशों की यात्रा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है.
अपने यूरोप दौरे के अगले पड़ाव स्वीडन में, मोदी अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए वार्ता करेंगे, जो 2025 में 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था.
दोनों पक्ष हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन-संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. मोदी ने इससे पहले 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए स्वीडन का दौरा किया था.
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "दोनों प्रधान मंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जो एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापारिक उद्योपतियो का मंच है."
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