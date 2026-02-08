दो दिवसीय यात्रा पूरी कर मलेशिया से रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी
पीएम मोदी मलेशिया की दो दिन की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए.
By PTI
Published : February 8, 2026 at 4:14 PM IST
कुआलालंपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मलेशिया की दो दिवसीय यात्रा समाप्त करके भारत के लिए प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता की, जिसमें रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, "एक यादगार यात्रा समाप्त हुई. मलेशिया की यात्रा के दौरान विशेष गर्मजोशी और मेहमाननवाजी देखने को मिली। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम हासिल हुए, जो भारत-मलेशिया संबंधों को सशक्त करेंगे."
A memorable visit concludes!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) February 8, 2026
After a successful visit to Malaysia, marked by special warmth and hospitality and anchored in our close cultural bonds, PM @narendramodi has departed for India. The visit produced significant outcomes that will add substantial strength to… pic.twitter.com/b2gsxUsdhM
यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सुरक्षा सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार रोधी उपाय, ऑडियो-वीडियो सह-निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा और भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल थे.
मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम से मुलाकात के बाद, मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के "विशेष संबंध" हैं, और दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है. दोनों पक्षों ने सुरक्षा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की.
प्रधानमंत्री मोदी का पहले दिन पुत्राजय में पर्डाना पुतरा में औपचारिक स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होंने कुआलालंपुर में इंडियन नेशनल आर्मी (आजाद हिंद फौज) के वरिष्ठ सैनिक जयराज राजा राव से मुलाकात की और आईएनए के असाधारण साहस, विरासत और बलिदान के लिए सभी भारतीयों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की.
उन्होंने मलेशिया के भारतीय मूल के मंत्रियों, सांसदों से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में उनके सक्रिय योगदान की सराहना की.
शनिवार को मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत और मलेशिया के बीच एक सेतु के रूप में सेवा देने के लिए उन्हें सराहा। उन्होंने मलेशिया में एक नए वाणिज्य दूतावास और तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप की घोषणा की, जिससे छात्रों को भारत में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा.
मोदी ने कहा कि भारत को "विकास के लिए एक विश्वसनीय साझेदार" के रूप में देखा जा रहा है और यह हाल ही में किए गए व्यापार सौदों में भी प्रदर्शित हुआ है, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और ईयू के साथ हुए समझौते शामिल हैं."
मोदी शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नयी गति को दर्शाता है.