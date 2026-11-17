पीएम मोदी ने मनीला के सौ साल पुराने खालसा दीवान गुरुद्वारे के पुनर्विकास की आधारशिला रखी
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'खालसा दीवान गुरुद्वारा फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने की एक खास पहचान रखता है.'
By ANI
Published : November 17, 2026 at 11:03 AM IST
मनीला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए नींव रखी. यह एक प्रमुख सिख पूजा स्थल है जिसकी विरासत एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है.
विदेश मंत्रालय (MEA) के एक बयान के मुताबिक गुरुद्वारा खालसा दीवान की शुरुआत 1901 में हुई थी और इसे 1903 में ऑफिशियली बनाया गया था, बाद में 1924 में इसे खालसा दीवान के तौर पर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मिला.
❗🙏 PM Modi Offers Prayers At Gurudwara Khalsa Diwan In Manila, Lays Foundation Stone For Its Reconstruction 🇮🇳🇵🇭 https://t.co/na8rVyd5aq— RT_India (@RT_India_news) November 17, 2026
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'खालसा दीवान गुरुद्वारा फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने की एक खास पहचान रखता है. यह मनीला में सिख और दूसरे समुदायों के लिए अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी गतिविधियों के जरिए एक अहम भूमिका निभाता रहता है.'
मंत्रालय ने इस संस्था को भारतीय-सिख आबादी को बड़े फिलीपीन समाज से जोड़ने वाला एक जरूरी पुल भी बताया. सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला शहर के मेयर फ्रांसिस्को इसको मोरेनो समारोह में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय भारतीय डायस्पोरा और सिख समुदाय के सदस्यों से बातचीत की.
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक मॉडर्न पांच-मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही गई है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर की जगह लेगा और संस्था के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखेगा. खालसा दीवान गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में लगभग 10,000 वर्ग मीटर का फ्लोर एरिया होगा, जिसमें एक रूफटॉप डेक भी शामिल है.
Feeling very blessed to be at the Gurudwara Khalsa Diwan in Manila. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। https://t.co/JNuNFMq6Ja— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026
इसमें पार्किंग, सामुदायिक गतिविधियों, धार्मिक पूजा और पारंपरिक सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है, के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध होंगे. पहली और दूसरी मंजिल पार्किंग सुविधाओं के लिए आवंटित की जाएगी, जबकि तीसरी मंजिल पर एक सामुदायिक और समारोह हॉल होगा. चौथी मंजिल पर लंगर हॉल होगा और पांचवीं मंजिल धार्मिक पूजा के लिए मुख्य गुरुद्वारा के रूप में काम करेगी.
मौजूदा संरचना को ध्वस्त करने और नए परिसर के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 305 मिलियन फिलीपीन पेसोस है, जो लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है. परियोजना को मुख्य रूप से सिख और भारतीय समुदायों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें केडीजी समिति के प्रमुख मनजिंदर जेम्स कुमार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की उम्मीद है.
सिख और सिंधी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वाली 15-20 मेंबर की एक कमेटी भी प्रोजेक्ट की फंडिंग और काम को देखने की उम्मीद है. रीडेवलपमेंट दो साल में पूरा होने का अनुमान है. पिछले कई दशकों में खालसा दीवान गुरुद्वारा सिख और बड़े इंडियन कम्युनिटी को फिलीपीन समाज से जोड़ने वाला एक अहम लैंडमार्क बनकर उभरा है, जो धार्मिक पूजा, कल्चरल एक्टिविटी और कम्युनिटी के जुड़ाव के लिए एक जगह देता है.
रीडेवलपमेंट कमेटी को मनीला के टूरिज्म, कल्चर और आर्ट्स डिपार्टमेंट, नेशनल कमीशन फॉर कल्चर एंड आर्ट्स और फिलीपींस के नेशनल हिस्टोरिकल कमीशन से अप्रूवल और क्लीयरेंस मिल गए हैं. यह बाकी कानूनी और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोकल अथॉरिटी के साथ काम करना जारी रखे हुए है.
पीएम मोदी का गुरुद्वारा का दौरा उनके 16-18 नवंबर के फिलीपींस दौरे के दौरान हो रहा है, जहाँ वे 23वें आसियान-इंडिया समिट और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं. इससे पहले, मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन डायस्पोरा के सदस्यों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया.
उन्होंने इलिगन सिटी के इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड की 'सीता: द रामायण रिविजिटेड' की एक थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन भी देखी, जिसमें भारत और फिलीपींस के बीच साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दिखाया गया. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मनीला 49वें आसियान समिट और रिलेटेड समिट्स की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय नेता आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे हैं.