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पीएम मोदी ने मनीला के सौ साल पुराने खालसा दीवान गुरुद्वारे के पुनर्विकास की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए नींव रखी. ( PM MODI twitter handle )

By ANI 4 Min Read

मनीला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए नींव रखी. यह एक प्रमुख सिख पूजा स्थल है जिसकी विरासत एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है.

विदेश मंत्रालय (MEA) के एक बयान के मुताबिक गुरुद्वारा खालसा दीवान की शुरुआत 1901 में हुई थी और इसे 1903 में ऑफिशियली बनाया गया था, बाद में 1924 में इसे खालसा दीवान के तौर पर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मिला.

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'खालसा दीवान गुरुद्वारा फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने की एक खास पहचान रखता है. यह मनीला में सिख और दूसरे समुदायों के लिए अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी गतिविधियों के जरिए एक अहम भूमिका निभाता रहता है.' मंत्रालय ने इस संस्था को भारतीय-सिख आबादी को बड़े फिलीपीन समाज से जोड़ने वाला एक जरूरी पुल भी बताया. सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला शहर के मेयर फ्रांसिस्को इसको मोरेनो समारोह में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय भारतीय डायस्पोरा और सिख समुदाय के सदस्यों से बातचीत की. रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक मॉडर्न पांच-मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही गई है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर की जगह लेगा और संस्था के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखेगा. खालसा दीवान गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में लगभग 10,000 वर्ग मीटर का फ्लोर एरिया होगा, जिसमें एक रूफटॉप डेक भी शामिल है. इसमें पार्किंग, सामुदायिक गतिविधियों, धार्मिक पूजा और पारंपरिक सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है, के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध होंगे. पहली और दूसरी मंजिल पार्किंग सुविधाओं के लिए आवंटित की जाएगी, जबकि तीसरी मंजिल पर एक सामुदायिक और समारोह हॉल होगा. चौथी मंजिल पर लंगर हॉल होगा और पांचवीं मंजिल धार्मिक पूजा के लिए मुख्य गुरुद्वारा के रूप में काम करेगी.