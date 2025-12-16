ETV Bharat / international

पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ बैठक, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के तीसरे चरण के तहत इथियोपिया से ओमान जाएंगे.

PM Modi holds talks with his Ethiopian counterpart
पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अदीस अबाबा (इथियोपिया): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे. उन्होंने कहा कि वह विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इथियोपियाई नेतृत्व के साथ बातचीत करने को लेकर उत्सुक हैं.

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, भविष्य की अपार संभावनाओं को समझने के लिए एक साफ रोडमैप तैयार किया जाएगा. आज, हमें अपने सहयोग के मुख्य पहलुओं जैसे इकॉनमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, कैपेसिटी-बिल्डिंग और मल्टीलेटरल सहयोग पर बात करने का मौका मिला.

पीएम मोदी ने कहा कि, उन्हें खुशी है कि आज उन्होंने भारत में इथियोपिया के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप को दोगुना करने का फैसला किया है. बता दें कि, इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया. वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए.

रास्ते में अली ने मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क का भ्रमण करवाया, जो यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था. उन्होंने मोदी को इथियोपियाई कॉफी की अलग-अलग किस्मों के बारे में जानकारी भी दी. सूत्रों ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अली का यह विशिष्ट व्यवहार मोदी के प्रति उनके उल्लेखनीय सम्मान को दर्शाता है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "भारत-इथियोपिया के सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाते हुए! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर अदीस अबाबा पहुंचे. एक विशेष भाव के रूप में, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली उनका स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पहुंचे. प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से रंगारंग स्वागत किया गया."

जायसवाल ने कहा, "इथियोपिया ‘ग्लोबल साउथ’ में भारत का एक प्रमुख भागीदार है और ब्रिक्स का एक साथी सदस्य भी है." मोदी भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर अली के साथ व्यापक बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "यह यात्रा ‘ग्लोबल साउथ’ में साझेदार के रूप में भारत और इथियोपिया के बीच गहरी दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी."

इथियोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री देश की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे. इस दौरान वह 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में भारत की यात्रा और 'ग्लोबल साउथ' के लिए भारत-इथियोपिया साझेदारी क्या मायने रखती है विषय पर अपने विचार साझा करेंगे.

'ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है, जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है. ये देश मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं.इथियोपिया में मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे.

अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है. 2023 में भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान, अफ्रीकी संघ को G-20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था. प्रधानमंत्री मंगलवार को जॉर्डन से इथियोपिया पहुंचे. वह तीन देशों की यात्रा के तीसरे चरण के तहत इथियोपिया से ओमान जाएंगे.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी को खुद गाड़ी चलाकर जॉर्डन म्यूजियम ले गए पैगंबर मोहम्मद के वंशज प्रिंस अल हुसैन

TAGGED:

PM MODI ETHIOPIA VISIT
ABIY AHMED ALI
PM MODI JORDAN VISIT
पीएम मोदी की इथियोपिया यात्रा
PM MODI ETHIOPIA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.