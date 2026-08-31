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बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिश्केक की यात्रा पर हैं.

PM Modi holds bilateral meeting with Russian President Putin in Bishkek 26th SCO Summit
बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 7:45 PM IST

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बिश्केक: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने ऊर्जा आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.

पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिश्केक की यात्रा पर हैं. यह शिखर सम्मेलन एससीओ की 25वीं सालगिरह पर हो रहा है और 31 अगस्त और 1 सितंबर तक चलेगा.

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