ETV Bharat / international

पीएम मोदी ने पुतिन के घर पर 'हमले' की निंदा की, बोले- बहुत चिंतित हूं

रूस ने सोमवार को दावा किया कि यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की.

PM Modi expresses concern on Attempt To Target Russian President's Residence
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की कोशिश की निंदा हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने की खबरों से बहुत चिंतित हैं. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि दुश्मनी खत्म करने और शांति लाने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशें ही सबसे सही रास्ता हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "रूसी संघ के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाए जाने की खबरों से बहुत चिंतित हूं. दुश्मनी खत्म करने और शांति लाने के लिए चल रही कोटनीतिक कोशिशें सबसे सही रास्ता दिखाती हैं. हम सभी संबंधित लोगों से गुजारिश करते हैं कि वे इन कोशिशों पर ध्यान दें और ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे ये कमजोर पड़ें."

रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की. हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को के इन दावों को खारिज कर दिया है. उन्होंने मॉस्को पर आरोप लगाया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की कोशिश की निंदा की है. यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हमले को निंदनीय कृत्य करार दिया, जो सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है. बयान में कहा गया, "संयुक्त अरब अमीरात ने रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश की कड़ी निंदा की है, और इस दुखद हमले और इससे सुरक्षा और स्थिरता को होने वाले खतरे की निंदा की है."

बयान में कहा गया, "विदेश मंत्रालय ने रूसी राष्ट्रपति के साथ-साथ रूस की सरकार और लोगों के साथ यूएई की एकजुटता की पुष्टि की. मंत्रालय ने सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के मकसद से की जाने वाली सभी तरह की हिंसा को यूएई की तरफ से पूरी तरह से नकारने की बात दोहराई."

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रविवार और सोमवार की मध्य रात को हुए ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ड्रोन पहले ही मार गिराए गए. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि रूस सही समय पर जवाब देने का अधिकार रखता है. लावरोव ने यूक्रेन के हमलों को कीव और उसके सहयोगियों की शांति बातचीत को कमजोर करने की कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति बातचीत को लेकर अपनी स्थिति बदलेगा. साथ ही यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ बातचीत जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें- जेलेंस्की ने पुतिन के घर पर हमले के आरोपों को 'मनगढ़ंत' बताया

TAGGED:

UKRAINIAN DRONES
PM MODI
RUSSIA UKRAINE WAR
ATTEMPT TO TARGET PUTIN RESIDENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.