ETV Bharat / international

पीएम मोदी ने पुतिन के घर पर 'हमले' की निंदा की, बोले- बहुत चिंतित हूं

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की कोशिश की निंदा हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने की खबरों से बहुत चिंतित हैं. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि दुश्मनी खत्म करने और शांति लाने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशें ही सबसे सही रास्ता हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "रूसी संघ के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाए जाने की खबरों से बहुत चिंतित हूं. दुश्मनी खत्म करने और शांति लाने के लिए चल रही कोटनीतिक कोशिशें सबसे सही रास्ता दिखाती हैं. हम सभी संबंधित लोगों से गुजारिश करते हैं कि वे इन कोशिशों पर ध्यान दें और ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे ये कमजोर पड़ें."

रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की. हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को के इन दावों को खारिज कर दिया है. उन्होंने मॉस्को पर आरोप लगाया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की कोशिश की निंदा की है. यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हमले को निंदनीय कृत्य करार दिया, जो सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है. बयान में कहा गया, "संयुक्त अरब अमीरात ने रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश की कड़ी निंदा की है, और इस दुखद हमले और इससे सुरक्षा और स्थिरता को होने वाले खतरे की निंदा की है."