होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी: पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा
पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप की कोशिशों की तारीफ की.
By ANI
Published : June 17, 2026 at 10:04 PM IST
एवियन (फ्रांस): जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्र में स्थिरता और पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर चर्चा की. उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए ट्रंप की लीडरशिप की कोशिशों की तारीफ की और होर्मुज स्ट्रेट के जरिये ग्लोबल ट्रेड के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने की अहमियत पर जोर दिया.
वैश्विग समुद्री मार्गों में भारत के रणनीतिक निवेश पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर सहयोग की वकालत की. उन्होंने कहा, "होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. भारत ने हमेशा नौवहन की आजादी के महत्व पर जोर दिया है, और हमें इस मुद्दे पर मिलकर काम करना चाहिए. दुनिया भर में लाखों नाविक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट भी शामिल है. भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है."
प्रधानमंत्री की बातों का जवाब देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में भारत की अहम भूमिका है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया.
भारत के भू-राजनीति प्रभाव पर जोर देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "जब तक प्रधानमंत्री मोदी नेता हैं, पश्चिम एशिया में भारत का बड़ा रोल है."
डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की तारीफ भी की और अमेरिका में भारत के निवेश पर जोर दिया.
अमेरिकी बाजार में भारत की व्यावसायिक मौजूदगी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में बहुत कुछ बना रहे हैं. वह अमेरिका में बहुत पैसा लगा रहे हैं."
इससे पहले, पीएम मोदी ने जी-7 आउटरीच समिट को संबोधित किया और विकासशील देशों को आर्थिक और सामाजिक झटकों से निपटने में मदद करने के लिए मजबूत वैश्विक सहयोग प्रणाली की मांग की. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि "सबसे कमजोर देशों को अकेले संकटों का बोझ उठाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए."
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाधाओं से बचाने के लिए जरूरी संरचनात्मक सुधारों के बारे में बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुपक्षीय ऋणदाता को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदलना होगा. उन्होंने कहा, "हमारे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनाने चाहिए जो विकासशील देशों को इन झटकों को झेलने और अपनी आर्थिक मजबूती बनाए रखने में मदद करें."
पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास का विचार पारंपरिक आर्थिक संकेतक से आगे जाना चाहिए. मानक आर्थिक मेट्रिक्स को चुनौती देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ आंकड़ों के बजाय मानव-केंद्रित विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
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