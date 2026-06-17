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होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी: पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा

एवियन (फ्रांस): जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्र में स्थिरता और पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर चर्चा की. उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए ट्रंप की लीडरशिप की कोशिशों की तारीफ की और होर्मुज स्ट्रेट के जरिये ग्लोबल ट्रेड के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने की अहमियत पर जोर दिया.

वैश्विग समुद्री मार्गों में भारत के रणनीतिक निवेश पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर सहयोग की वकालत की. उन्होंने कहा, "होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. भारत ने हमेशा नौवहन की आजादी के महत्व पर जोर दिया है, और हमें इस मुद्दे पर मिलकर काम करना चाहिए. दुनिया भर में लाखों नाविक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट भी शामिल है. भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है."

प्रधानमंत्री की बातों का जवाब देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में भारत की अहम भूमिका है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया.

भारत के भू-राजनीति प्रभाव पर जोर देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "जब तक प्रधानमंत्री मोदी नेता हैं, पश्चिम एशिया में भारत का बड़ा रोल है."

डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की तारीफ भी की और अमेरिका में भारत के निवेश पर जोर दिया.