ETV Bharat / international

अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा होगा: पीएम मोदी से बोले ट्रंप

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के साथ डील में नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा.

PM Modi-Donald Trump bilateral talks India US Relations security of seafarers G7 Summit 2026
जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय बातचीत की (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एवियन (फ्रांस): जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय बातचीत की. इस दौरान ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर कभी भी हमला हुआ, तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत का बहुत सम्मान करते हैं.

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा रिश्ता है...अगर उन पर हमला होता है, तो हम उनकी मदद के लिए वहां होंगे. अगर कोई उस व्यक्ति पर हमला करता है, तो हम वहां होंगे...अगर उन पर हमला होता है और वह (पीएम मोदी) नेता हैं, तो हम मदद के लिए वहां होंगे."

ट्रंप ने आगे कहा, "पिछली बार भारत में हमारा दौरा बहुत अच्छा रहा. हमने वह नया स्टेडियम खोला, और मुझे लगता है कि वहां 3000-4000 लोग थे. उसमें लगभग 150,000 लोग बैठ सकते थे, और बाहर 250,000 लोग थे, और घास पर 100,000 लोग थे... मुझे नहीं पता कि वे रिकॉर्ड टूटे हैं या नहीं... लेकिन भारत में मेरा समय बहुत अच्छा बीता."

पीएम मोदी ने ट्रंप के समक्ष भारतीय नाविकों पर हमले का मुद्दा उठाया. मोदी ने ट्रंप से कहा, "हमने हमेशा कहा है कि नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए और हमें इस पर जोर भी देना चाहिए. लाखों भारतीय नाविक दुनिया के अलग-अलग समुद्रों में समुद्री व्यापार के क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं. मेरा मानना ​​है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है... मुझे भरोसा है कि (ईरान के साथ) डील में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उसे प्राथमिकता दी जाएगी."

क्या रूस पर कोई प्रतिबंध फिर से लगाया जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम इस पर नजर रख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत कितनी नीचे आती है, यह सच में गिर रही है..यह नीचे है, यह जल्द ही उस नंबर पर पहुंचने वाली है जो 4 महीने पहले था. इसके अलावा, हमारे पास बिना परमाणु हथियार वाला ईरान होगा, मैं बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री भी इस बारे में बहुत मजबूती से महसूस करते हैं."

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, 'भारतीय नाविकों की सुरक्षा अहम है'

TAGGED:

G7 SUMMIT 2026
INDIA US RELATIONS
SECURITY OF SEAFARERS
MODI TRUMP BILATERAL TALKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.