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अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा होगा: पीएम मोदी से बोले ट्रंप

जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय बातचीत की ( ANI )

एवियन (फ्रांस): जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय बातचीत की. इस दौरान ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर कभी भी हमला हुआ, तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत का बहुत सम्मान करते हैं. भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा रिश्ता है...अगर उन पर हमला होता है, तो हम उनकी मदद के लिए वहां होंगे. अगर कोई उस व्यक्ति पर हमला करता है, तो हम वहां होंगे...अगर उन पर हमला होता है और वह (पीएम मोदी) नेता हैं, तो हम मदद के लिए वहां होंगे." ट्रंप ने आगे कहा, "पिछली बार भारत में हमारा दौरा बहुत अच्छा रहा. हमने वह नया स्टेडियम खोला, और मुझे लगता है कि वहां 3000-4000 लोग थे. उसमें लगभग 150,000 लोग बैठ सकते थे, और बाहर 250,000 लोग थे, और घास पर 100,000 लोग थे... मुझे नहीं पता कि वे रिकॉर्ड टूटे हैं या नहीं... लेकिन भारत में मेरा समय बहुत अच्छा बीता."