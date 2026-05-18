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स्वीडन दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी नॉर्वे के लिए रवाना हुए, इंडिया-नॉर्डिक समिट में होंगे शामिल

किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 साल बाद नॉर्वे का पहला दौरा होगा. पीएम मोदी तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में शामिल होंगे.

PM Modi Norway visit
पीएम मोदी नॉर्वे के लिए रवाना हुए (फाइल फोटो) (ANI)
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By PTI

Published : May 18, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
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गोथेनबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्वीडन का दौरा खत्म करने के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए. स्वीडन में दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया और सहयोग के नए रास्ते तलाशे.

यह 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा होगा और पीएम मोदी का इस नॉर्डिक देश का पहला दौरा होगा. स्वीडन के अपने दो दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने स्वीडन के अपने समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन के साथ बातचीत की, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और दूसरे खास एरिया पर फोकस किया गया.

उन्होंने भारत-स्वीडन रिश्तों के पूरे स्पेक्ट्रम का रिव्यू किया और बाइलेटरल रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने पर सहमत हुए, जो रिश्ते में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि स्वीडन के उनके दौरे में कई अहम नतीजे सामने आए जो भारत-स्वीडन रिश्तों में नई रफ़्तार लाएंगे.

उन्होंने कहा, 'हमारे रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने, जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 और भारत-स्वीडन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर लॉन्च करने से लेकर, अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापर को दोगुना करने का बड़ा लक्ष्य तय करने तक, बातचीत बहुत फायदेमंद रही.'

पीएम मोदी रविवार को भारत-स्वीडन रिश्ते में उनके शानदार योगदान और उनकी दूर की लीडरशिप के लिए 'रॉयल ​​ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से भी सम्मानित किया गया. बाद में पीएम मोदी ने इंडस्ट्री के लिए यूरोपियन राउंड टेबल को भी संबोधित किया, जहाँ उन्होंने कहा कि भारत का 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पूरी रफ़्तार से चल रहा है. उन्होंने स्वीडिश कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्लीन एनर्जी और दूसरे सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की अपील की.

भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में 7.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया. पीएम मोदी का स्वीडन दौरा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का हिस्सा था, जिसका मकसद कई अहम क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाना था.

अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में वे नॉर्वे जाएंगे जहां प्रधानमंत्री तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में शामिल होंगे और देश के टॉप लीडरशिप के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इंडिया-नॉर्डिक समिट मंगलवार को ओस्लो में होगा. इसमें पीएम मोदी और नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के उनके समकक्ष शामिल होंगे.

अपने दो दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी किंग हेराल्ड-V और क्वीन सोनजा से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ इंडिया-नॉर्वे बिजनेस और रिसर्च समिट को भी एड्रेस करेंगे. भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह दौरा द्विपक्षीय व्यापार में गति लाने का भी एक मौका होगा, जिसकी कीमत 2024 में लगभग 2.73 बिलियन डॉलर थी.

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजा गया

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