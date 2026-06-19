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फ्रांस-स्लोवाकिया की यात्रा पूरी करने के बाद PM मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दो देशों के दौरे के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए ( ANI )

पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दो देशों के दौरे के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इस दौरान उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की.

पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'फ्रांस का यह दौरा एंगेजमेंट और नतीजों के मामले में काफी बड़ा रहा है. इसकी शुरुआत नीस से हुई, जहाँ भारत इनोवेट्स प्रोग्राम हुआ. उसके बाद जी-7 के लिए एवियन और फिर पेरिस में, जहां मैंने वीवाटेक 2026 और एक बड़े कम्युनिटी प्रोग्राम को एड्रेस किया, साथ ही सीईओ से भी मिला.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति मैक्रों, सरकार और फ्रांस के लोगों का इस गर्मजोशी के लिए खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ. आने वाले समय में भारत-फ्रांस की दोस्ती और भी मजबूत होगी.' पीएम मोदी ने दिन में पहले भारतीय समुदाय को एड्रेस किया और कहा कि भारत दुनिया के लिए एक 'भरोसेमंद पार्टनर' के तौर पर उभर रहा है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह भारत की यात्रा का एक अहम दौर है, जहाँ उम्मीदें नई ऊँचाइयों को छू रही हैं.

पीएममोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारतीयों से बातचीत करना और 140 करोड़ भारतीयों की मिली-जुली तरक्की को दिखाना हमेशा खास होता है.' पीएम मोदी ने पेरिस में टेक्नोलॉजी फोरम वीवाटेक 2026 को भी संबोधित किया और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन की ज़ोरदार वकालत की, और कहा कि भारत के लिए एआई का मतलब 'सबको शामिल करना' है.

पीएम मोदी ने भारत की टेक्नोलॉजी की काबिलियत पर ज़ोर दिया और कहा कि दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांज़ैक्शन देश में हो रहे हैं. पीएम मोदी मंगलवार और बुधवार को जी-7 समिट के लिए फ्रेंच कम्यून एवियन-लेस-बेन्स में थे, जिसमें भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया था.