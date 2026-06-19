ETV Bharat / international

फ्रांस-स्लोवाकिया की यात्रा पूरी करने के बाद PM मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए

पीएम मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा को सफल बताया. फ्रांस के दौरे को एंगेजमेंट और नतीजों के मामले में काफी बड़ा बताया.

PM Modi Departs For New Delhi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दो देशों के दौरे के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए (ANI)
author img

By PTI

Published : June 19, 2026 at 8:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दो देशों के दौरे के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इस दौरान उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की.

पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'फ्रांस का यह दौरा एंगेजमेंट और नतीजों के मामले में काफी बड़ा रहा है. इसकी शुरुआत नीस से हुई, जहाँ भारत इनोवेट्स प्रोग्राम हुआ. उसके बाद जी-7 के लिए एवियन और फिर पेरिस में, जहां मैंने वीवाटेक 2026 और एक बड़े कम्युनिटी प्रोग्राम को एड्रेस किया, साथ ही सीईओ से भी मिला.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति मैक्रों, सरकार और फ्रांस के लोगों का इस गर्मजोशी के लिए खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ. आने वाले समय में भारत-फ्रांस की दोस्ती और भी मजबूत होगी.' पीएम मोदी ने दिन में पहले भारतीय समुदाय को एड्रेस किया और कहा कि भारत दुनिया के लिए एक 'भरोसेमंद पार्टनर' के तौर पर उभर रहा है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह भारत की यात्रा का एक अहम दौर है, जहाँ उम्मीदें नई ऊँचाइयों को छू रही हैं.

पीएममोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारतीयों से बातचीत करना और 140 करोड़ भारतीयों की मिली-जुली तरक्की को दिखाना हमेशा खास होता है.' पीएम मोदी ने पेरिस में टेक्नोलॉजी फोरम वीवाटेक 2026 को भी संबोधित किया और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन की ज़ोरदार वकालत की, और कहा कि भारत के लिए एआई का मतलब 'सबको शामिल करना' है.

पीएम मोदी ने भारत की टेक्नोलॉजी की काबिलियत पर ज़ोर दिया और कहा कि दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांज़ैक्शन देश में हो रहे हैं. पीएम मोदी मंगलवार और बुधवार को जी-7 समिट के लिए फ्रेंच कम्यून एवियन-लेस-बेन्स में थे, जिसमें भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया था.

जी-7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के नेताओं से मुलाकात की, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, टॉप ईयू लीडर उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और दूसरे नेता शामिल थे.

ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग में पीएम मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि ईरान के साथ वाशिंगटन के शांति समझौते को लागू करने के दौरान उनकी सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इससे पहले पीएम मोदी ने स्लोवाकिया का 'ऐतिहासिक और फायदेमंद' दौरा पूरा किया.

उन्होंने कहा, 'इस दौरे के नतीजे हमारे देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में बहुत मदद करेंगे. मजबूत व्यापारिक संबंधों से हमारे युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा. इस गर्मजोशी के लिए स्लोवाकिया सरकार और लोगों का शुक्रिया.' स्लोवाकिया का उनका दौरा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था.

उनके दौरे के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को एक बड़ी पार्टनरशिप तक बढ़ाया और माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिफ़ेंस जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौते किए.

ये भी पढ़ें-12 साल तक PM के रूप में देश की सेवा करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा: पेरिस में बोले मोदी

TAGGED:

TWO NATION VISIT
FRANCE SLOVAKIA
पीएम मोदी नई दिल्ली रवाना
फ्रांस स्लोवाकिया यात्रा
PM MODI DEPARTS FOR NEW DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.