ओमान यात्रा के दौरान पीएम मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ सम्मान से सम्मानित किया गया.

Prime Minister Modi was awarded the Order of Oman.
प्रधानमंत्री मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ सम्मान से नवाजा गया (@narendramodi)
By PTI

Published : December 18, 2025 at 7:30 PM IST

मस्कट : ओमान के सुलतान हैसम बिन तारिक ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए गुरुवार को उन्हें विशेष नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से नवाजा. प्रधानमंत्री मोदी को ओमान की दो दिवसीय यात्रा के दौरान यह सम्मान दिया गया. तीन देशों के अपने दौरे के दौरान मोदी जॉर्डन और इंडोनेशिया की यात्रा कर चुके हैं.

प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान समेत दूसरे देशों में 28 से अधिक उच्चतम नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है. हाल ही में उन्हें इथियोपिया में “ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया’ और कुवैत में “ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर” से सम्मानित किया गया था.

पीएम मोदी की ओमान की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति में रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को मस्कट पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया.

21वीं सदी का भारत बड़े व त्वरित निर्णय लेता है : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत बड़े और त्वरित फैसले लेता है, बड़े लक्ष्य तय करके आगे बढ़ता है और समयबद्ध तरीके से परिणाम देता है. दो दिवसीय ओमान यात्रा पर आए मोदी ने यहां भारतीय छात्रों और समुदाय के सदस्यों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की. छात्रों और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उत्साहपूर्वक नारे लगाते हुए तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया.

मोदी ने अपने संबोधन के दौरान वहां उपस्थित लोगों को 'लघु-भारत' की संज्ञा दी, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने "मोदी, मोदी, मोदी" के नारे लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने इस अवसर पर भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों की उपस्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "आज हम सब एक परिवार की तरह एकत्र हुए हैं. आज हम अपने देश और टीम इंडिया का उत्सव मना रहे हैं. भारत में, हमारी विविधता हमारी संस्कृति की मजबूत नींव है."

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि "सह-अस्तित्व और सहयोग" भारतीय प्रवासी समुदाय की पहचान रहे है. भारत के परिवर्तनकारी विकास, इसकी प्रगति, परिवर्तन के पैमाने, और अर्थव्यवस्था की ताकत का जिक्र करते हुए मोदी ने पिछली तिमाही में आठ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर का उल्लेख किया. उन्होंने कहा, "भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर दृढ़ता से बढ़ रहा है, और यह तब हुआ जब पूरी दुनिया चुनौतियों से जूझ रही थी."

उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी का भारत बड़े और त्वरित फैसले लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और तय समयसीमा के भीतर परिणाम देता है.’’ 'मैत्री पर्व' कार्यक्रम में भारतीय स्कूलों के 700 से अधिक छात्र भी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें- इंडिया-ओमान की अब दुनिया भर में सुनाई देगी गूंज, जानें PM मोदी ने मस्कट में ऐसा क्यों कहा

