नॉर्वे ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान, ओस्लो में राजा हाराल्ड व ने किया सम्मानित
पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर ओस्लो पहुंचे. अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नॉर्वे ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया.
By PTI
Published : May 18, 2026 at 6:53 PM IST
ओस्लोः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मैरिट' (Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit) से सम्मानित किया गया. यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है.
'ग्रैंड क्रॉस' नॉर्वे के रॉयल ऑर्डर ऑफ मैरिट का सबसे बड़ा और सर्वोच्च ग्रेड है. यह सम्मान नॉर्वे के हितों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाने में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है.
#WATCH | Oslo: Norway confers its highest honour- Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit on Prime Minister Narendra Modi.— ANI (@ANI) May 18, 2026
The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit. This is the 32nd global honour for PM Modi.
(Source: DD News) pic.twitter.com/rpgeHtSgam
इससे एक दिन पहले, द्विपक्षीय संबंधों और दूरदर्शी नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया गया था. यह पुरस्कार विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है.
प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के दौरे के बाद सोमवार को ही दो दिवसीय यात्रा पर नॉर्वे पहुंचे हैं. यह पीएम मोदी की पहली नॉर्वे यात्रा है, और पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की यह पहली यात्रा है. हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री स्टोर और इस स्कैंडिनेवियाई देश के अन्य शीर्ष नेताओं ने मोदी का स्वागत किया.
प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे का यह पहला दौरा है. यह 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा होगा. प्रधानमंत्री मोदी को दो दिवसीय नॉर्वे दौरा है.
#WATCH | Oslo, Norway: Prime Minister Narendra Modi says, " we are delighted that norway is joining the indo-pacific oceans initiative today. as two major maritime nations, we will work together to strengthen cooperation in the fields of marine economy, maritime security, and… pic.twitter.com/B2WfvatNgf— ANI (@ANI) May 18, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमें खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में शामिल हो रहा है. दो बड़े समुद्री देशों के तौर पर, हम समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे. आज, हमने एक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है... हम इस बात पर एकमत हैं कि मिलिट्री लड़ाई किसी भी मुद्दे का हल नहीं दे सकती. चाहे वह यूक्रेन से जुड़ी हो या वेस्ट एशिया से, हम लड़ाई को जल्दी खत्म करने और शांति बहाल करने के मकसद से की जाने वाली हर कोशिश का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे..."
इसे भी पढ़ेंः