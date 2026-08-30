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पीएम मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, अब तक मिल चुके हैं 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 'ओलीय दरजाली दोस्तलिक' से सम्मानित करते उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव. ( IANS )

By IANS 3 Min Read