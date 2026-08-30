पीएम मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, अब तक मिल चुके हैं 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार
उज्बेकिस्तान दौरे पर पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान 'ओलीय दरजाली दोस्तलिक' मिला. ताशकंद में पीएम मोदी ने विशेष योग सत्र भी देखा.
By IANS
Published : August 30, 2026 at 3:22 PM IST
ताशकंदः उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान 'ओलीय दरजाली दोस्तलिक' (Oliy Darajali Do’stlik) से सम्मानित किया. यह पीएम मोदी को दुनिया भर से मिलने वाले सर्वोच्च सम्मानों की बढ़ती सूची में एक और नया नाम है.
पीएम मोदी को अब तक 30 से ज्यादा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जो उन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले भारतीय नेता बनाते हैं. इन पुरस्कारों में दुनिया भर के देशों और संगठनों की ओर से दिए गए राजकीय सम्मान, शैक्षणिक (स्कॉलर) पुरस्कार और पर्यावरण से जुड़े सम्मान शामिल हैं. इसी साल जुलाई में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भी पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान 'बितांग आदिपूर्ण' दिया था.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: President Shavkat Mirziyoyev confers the Order of “Oliy Darajali Dustlik,” Uzbekistan’s supreme state award, on Prime Minister Narendra Modi— ANI (@ANI) August 30, 2026
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/WbHZtBB6ZU
इससे पहले दिन में, पीएम मोदी ने ताशकंद में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर (डेलीगेशन लेवल) की बातचीत की. इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और अन्य अधिकारी मौजूद थे.
बातचीत से पहले, ताशकंद में पीएम मोदी का औपचारिक और भव्य स्वागत किया गया. राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने खुद पीएम मोदी की अगवानी की और दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi says, " my friend and the father of the economic revolution in uzbekistan has achieved new heights of development and become a role model in this entire field. this two-day journey will always be remembered. the way my… https://t.co/d97ejTVZHV pic.twitter.com/kw6zkJXxpC— ANI (@ANI) August 30, 2026
मध्य एशियाई देश की अपनी इस यात्रा के दौरान, पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के 52 योग साधकों के एक विशेष योग सत्र के भी गवाह बने. उन्होंने अपने 'एक्स' (ट्विटर) अकाउंट पर इस योग सत्र की झलकियां साझा करते हुए लिखा, "नमस्ते, आप सभी ने आज योग का बेहतरीन प्रदर्शन किया है. यहां हर उम्र के लोग मौजूद हैं. उज्बेकिस्तान को योग से जोड़ने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं. बहुत-बहुत बधाई."
इस सत्र ने पीएम मोदी के इस दौरे में एक अनोखा सांस्कृतिक रंग जोड़ दिया और उज्बेकिस्तान में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाया. योग करने वालों में उज्बेकिस्तान योग महासंघ (Yoga Federation of Uzbekistan) के छह सदस्य भी शामिल थे, जिन्होंने इसी साल जून में अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi says, " ...it is a moment of great pride for me to be honoured with uzbekistan’s highest award. you used a word, “dostlik,” with which the people of india are also very familiar. there is hardly a family in our country… https://t.co/d97ejTVrSn pic.twitter.com/G5d62Eu8yT— ANI (@ANI) August 30, 2026
पीएम मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे. मध्य एशियाई देश की अपनी इस आधिकारिक यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने ताशकंद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया.
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