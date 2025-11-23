G20 समिट: PM मोदी ने प्राकृतिक आपदा को मानवता के लिए बड़ी चुनौती बताया, वैश्विक सहयोग पर दिया जोर
जोहान्सबर्ग: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 लीडर्स समिट के दूसरे सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आपदा की तैयारी और इससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया.
दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या और असर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इसे इंसानियत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में ग्लोबल सहयोग को मजबूत करने के लिए 2023, जी20 की अध्यक्षता के दौरान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बनाया था. इस मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तारीफ की.
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, 'प्राकृतिक आपदाएं इंसानियत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इस साल भी उन्होंने दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से पर असर डाला है. ये घटनाएं असरदार आपदा तैयारी और जवाब के लिए इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत करने की जरूरत को साफ तौर पर दिखाती है. इस विचार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपनी जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बनाया. मैं इस जरूरी एजेंडा को प्राथमिकता देने के लिए साउथ अफ्रीका को भी बधाई देता हूं.'
पीएम मोदी ने आपदा से निपटने की क्षमता बनाने के लिए रिस्पॉन्स-सेंट्रिक से डेवलपमेंट-सेंट्रिक तरीके में बदलाव की अपील की. भारत के इस विश्वास पर जोर देते हुए कि स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी इंसानियत के काम आना चाहिए. उन्होंने जी20 स्पेस एजेंसियों से सैटेलाइट डेटा को ज्यादा आसान और कीमती बनाने के लिए जी20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा. खासकर ग्लोबल साउथ के लिए. उन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ और क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी मिनरल्स के महत्व पर भी जोर दिया.
इनोवेशन को सपोर्ट करने और प्राइमरी माइनिंग पर डिपेंडेंस कम करने के लिए उन्होंने जी20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव शुरू किया. इसका मकसद रीसाइक्लिंग, अर्बन माइनिंग, सेकंड-लाइफ बैटरी, जॉइंट रिसर्च और स्टैंडर्डाइज़्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है.
ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है. इसके लिए जरूरी मिनरल्स बहुत जरूरी है और इन्हें इंसानियत के लिए एक साझा संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा, 'इसलिए भारत ने जी20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा है, जो रीसाइक्लिंग, अर्बन माइनिंग और सेकंड-लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है. सर्कुलरिटी में इन्वेस्ट करने से प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम होगी. सप्लाई चेन पर दबाव कम होगा और पर्यावरण को फायदा होगा. यह इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ में जॉइंट रिसर्च, कॉमन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड और पायलट रीसाइक्लिंग फैसिलिटी को भी मुमकिन बना सकता है.'
2023 में नई दिल्ली जी-20 समिट में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को तीन गुना करने और 2030 तक एनर्जी-एफिशिएंसी रेट को दोगुना करने के वादे को याद करते हुए पीएम मोदी ने विकसित देशों से समय पर सस्ता क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी देने की अपील की. उन्होंने चेतावनी दी कि क्लाइमेट चेंज खेती और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है. कहा कि कई देशों में किसानों को जरूरी रिसोर्स तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है.
उन्होंने भारत की कोशिशों पर जोर दिया जिसमें दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम शामिल हैं. साथ ही श्री अन्ना (बाजरा) को पौष्टिक और पर्यावरण के लिए अच्छा सुपरफ़ूड बताकर बढ़ावा देना भी शामिल है. उन्होंने आगे नई दिल्ली में तय हुए डेक्कन प्रिंसिपल्स के आधार पर एक जी20 रोडमैप बनाने की भी बात कही.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'नई दिल्ली जी20 समिट के दौरान हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को तीन गुना और एनर्जी-एफिशिएंसी रेट को दोगुना करने पर सहमत हुए थे. इस लक्ष्य को पाने के लिए विकसित देशों को समय पर सस्ता क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी देने के अपने वादे पूरे करने होंगे.
क्लाइमेट चेंज और दूसरी चुनौतियों की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा और भी गंभीर होता जा रहा है. कई देशों में किसानों को फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मार्केट तक पहुंचने में बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. भारत इन मुद्दों को हल करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है.'
उन्होंने आगे कहा, 'भारत में हम दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम चलाते हैं. हम दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और सबसे बड़ी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी चलाते हैं. हम श्री अन्ना, या बाजरा पर जोर दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सुपरफूड हैं. दिल्ली जी20 के दौरान हम इन मुद्दों के बारे में डेक्कन प्रिंसिपल्स पर सहमत हुए थे. अब, इन प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें एक जी20 रोडमैप बनाना चाहिए.'