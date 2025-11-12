ETV Bharat / international

प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश ने ऊर्जा, क्षमता निर्माण और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया ( ANI )

By ANI 2 Min Read

थिम्पू: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दो दिवसीय दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ होने और समृद्धि की दिशा में साझा प्रगति करने का विश्वास जताया. प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक की सराहना की और कहा कि इसमें दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा, 'भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई.' उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमने भारत-भूटान संबंधों के संपूर्ण आयाम पर चर्चा की. हमने ऊर्जा, क्षमता निर्माण, संपर्क, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है.'