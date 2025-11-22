ETV Bharat / international

G20 Summit: पीएम मोदी ने 'ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी' बनाने का प्रस्ताव रखा, बोले- भारत बन सकता है आधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया और विकास को लेकर कई प्रस्ताव रखे.

PM Modi at G20 Summit in Johannesburg South Africa Update
जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी (X/ @narendramodi)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 3:07 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 5:06 PM IST

5 Min Read
जोहानिसबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 लीडर्स समिट में शामिल हुए. साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने उनका स्वागत किया. समिट में पीएम मोदी ने दुनिया के कई नेताओं से बातचीत की, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थीं. G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भाग ले रहे हैं.

बाद में पीएम मोदी ने G20 लीडर्स समिट के शुरुआती सेशन को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में कई नई पहलों का प्रस्ताव रखा और ग्लोबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर गहराई से फिर से सोचने की अपील की. पीएम मोदी ने अपने भाषण के बाद एक्स पोस्ट में कहा, "साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 समिट के पहले सेशन में बात की, जो समावेशी और टिकाऊ विकास पर फोकस था. अफ्रीका पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, अब हमारे लिए अपने विकास मापदंड पर फिर से सोचने और ऐसे विकास पर फोकस करने का सही समय है जो समावेशी और टिकाऊ हो."

उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत मूल्यों (civilisational values) , खासकर एकात्म मानववाद (Integral Humanism) का सिद्धांत आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है."

प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के तहत एक 'ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी' बनाने का प्रस्ताव रखा, यह मानते हुए कि दुनिया भर में कई समुदाय इको-बैलेंस्ड, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से एकजुट जीवन जीने के तरीकों को बनाए रखते हैं. उन्होंने कहा कि भारत की इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पहल इस प्लेटफॉर्म का आधार बन सकती है. उन्होंने कहा कि यह रिपॉजिटरी पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट और शेयर करेगी जो सतत जीवन के समय पर आजमाये गए मॉडल दिखाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए.

पीएम मोदी ने कहा, "मैंने हमारे हर तरह के विकास के सपने को साकार करने के लिए कुछ कार्रवाई योग्य प्रस्ताव रखा. उनमें से पहला G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी बनाना है. इस मामले में भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है. इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को आगे अच्छी सेहत और भलाई के लिए आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी."

G20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पॉन्स टीम बनाने का प्रस्ताव
पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने G20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पॉन्स टीम बनाने का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने कहा कि हेल्थ इमरजेंसी और प्राकृतिक आपदाओं के समय जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम और मजबूत होते हैं. हमारी कोशिश G20 के सदस्य देशों से ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम बनाने की होनी चाहिए जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत तैनात होने के लिए तैयार रहें.

G20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव' का प्रस्ताव
दूसरे गेम-चेंजिंग 'G20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव' का प्रस्ताव देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि G20 ने लंबे समय से ग्लोबल फाइनेंस और ग्रोथ को आकार दिया है, लेकिन मौजूदा मॉडल ने बड़ी आबादी को रिसोर्स से दूर रखा है और प्रकृति के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है, ये चुनौतियां अफ्रीका में बहुत ज्यादा महसूस की जा रही हैं.

पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "वैश्विक तरक्की के लिए अफ्रीका का विकास बहुत जरूरी है. भारत हमेशा अफ्रीका के साथ खड़ा रहा है. मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थाई सदस्य बना था. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, भारत G20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है. हमारा साझा लक्ष्य अगले 10 साल में अफ्रीका में 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर बनाना होना चाहिए."

ट्रंप ने किया समिट का बॉयकॉट
इस बार, G20 लीडर्स समिट में अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है. उन्होंने दावों किया है कि साउथ अफ्रीका अपनी श्वेत अफ्रीकी आबादी के साथ भेदभाव कर रहा है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में भाग नहीं लेंगे.

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का साउथ अफ्रीका का यह चौथा आधिकारिक दौरा है. उन्होंने पहली बार 2016 में साउथ अफ्रीका द्विपक्षीय दौरा किया था. इसके बाद 2018 और 2023 में BRICS समिट के लिए साउथ अफ्रीका गए.

इस साल का G20 शिखर सम्मेलन बेहद खास है क्योंकि यह इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के बाद ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा समिट है. इंडोनेशिया (2022), भारत (2023) और ब्राजील (2024) के बाद साउथ अफ्रीका ने 2025 के लिए जी20 की अध्यक्षता संभाली.

साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के साथ और अपने देशों के बीच चल रहे विकास पर चर्चा की.

