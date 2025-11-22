ETV Bharat / international

G20 Summit: पीएम मोदी ने 'ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी' बनाने का प्रस्ताव रखा, बोले- भारत बन सकता है आधार

जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ( X/ @narendramodi )

जोहानिसबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 लीडर्स समिट में शामिल हुए. साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने उनका स्वागत किया. समिट में पीएम मोदी ने दुनिया के कई नेताओं से बातचीत की, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थीं. G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भाग ले रहे हैं. बाद में पीएम मोदी ने G20 लीडर्स समिट के शुरुआती सेशन को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में कई नई पहलों का प्रस्ताव रखा और ग्लोबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर गहराई से फिर से सोचने की अपील की. पीएम मोदी ने अपने भाषण के बाद एक्स पोस्ट में कहा, "साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 समिट के पहले सेशन में बात की, जो समावेशी और टिकाऊ विकास पर फोकस था. अफ्रीका पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, अब हमारे लिए अपने विकास मापदंड पर फिर से सोचने और ऐसे विकास पर फोकस करने का सही समय है जो समावेशी और टिकाऊ हो." उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत मूल्यों (civilisational values) , खासकर एकात्म मानववाद (Integral Humanism) का सिद्धांत आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है." प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के तहत एक 'ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी' बनाने का प्रस्ताव रखा, यह मानते हुए कि दुनिया भर में कई समुदाय इको-बैलेंस्ड, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से एकजुट जीवन जीने के तरीकों को बनाए रखते हैं. उन्होंने कहा कि भारत की इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पहल इस प्लेटफॉर्म का आधार बन सकती है. उन्होंने कहा कि यह रिपॉजिटरी पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट और शेयर करेगी जो सतत जीवन के समय पर आजमाये गए मॉडल दिखाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए. पीएम मोदी ने कहा, "मैंने हमारे हर तरह के विकास के सपने को साकार करने के लिए कुछ कार्रवाई योग्य प्रस्ताव रखा. उनमें से पहला G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी बनाना है. इस मामले में भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है. इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को आगे अच्छी सेहत और भलाई के लिए आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी."