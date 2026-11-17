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आसियान समिट 2026 में पीएम मोदी बोले- हमारा भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से आकार ले

आसियान समिट 2026 में पीएम मोदी ( ANI )

मनीला (फिलिपींस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को भारत और आसियान देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से तय होना चाहिए. इसके साथ ही, उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शांति, स्थिरता और पूर्वानुमान-योग्यता के महत्व पर जोर दिया.

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बनाने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में, इस वर्ष हमारी थीम 'एक साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना' (Navigating Our Future Together) का विशेष महत्व है. भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारा भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से आकार ले.