ETV Bharat / international

पीएम मोदी ओमान पहुंचे, डिप्टी PM के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे. उन्होंने डिप्टी पीएम के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की.

PM Modi arrives Oman
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के मस्कट पहुंचे (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मस्कट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर ओमान पहुंचे जहां वह खाड़ी देश के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों देशों के बीच एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद से बातचीत की और दोनों देशों के बीच दोस्ती पर अपने विचार प्रकट किए. मोदी दो दिन के दौरे पर यहां पहुंचे हैं. इस दौरान वे खाड़ी देश के टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत करेंगे और एक बड़ी ट्रेड डील पर साइन करने की उम्मीद है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "मैं मस्कट, ओमान पहुंचा हूं. यह भारत के साथ अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि है. यह यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नयी गति प्रदान करने का अवसर है."

हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रधानमंत्री सुल्तान हसीम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान की यात्रा पर हैं.

मोदी की इस खाड़ी देश की यह दूसरी यात्रा है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है. प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में यहां पहुंचे. इससे पहले उन्होंने इथियोपिया और जॉर्डन की यात्रा की थी.

जब मोदी होटल पहुंचे, तो भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. ओमान के स्थानीय कलाकारों ने एक पारंपरिक प्रस्तुति दी. इसके अलावा, भारतीय कलाकारों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं जिनमें राजस्थान का घूमर, गुजराती गीत, शास्त्रीय नृत्य और कर्नाटक का लोक नृत्य शामिल था. भारत ने कहा है कि वह इस यात्रा के दौरान ओमान के साथ एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर 'बहुत आशावादी' है.

भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी. इस यात्रा के दौरान, मोदी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सुल्तान के साथ चर्चा करेंगे.

ये भी पढ़ें: द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया अवॉर्ड से नवाजे गए PM मोदी

TAGGED:

PM MODI ARRIVES OMAN
PM MODI IN MUSCAT
SAYYID SHIHAB BIN TARIQ AL SAID
SULTAN HAITHAM BIN TARIK
PM MODI ARRIVES OMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.