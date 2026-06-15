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PM मोदी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाकिया पहुंचे, किया गया जोरदार स्वागत

पीएम मोदी 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

PM Modi arrives in Slovakia
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया में किया गया जोरदार स्वागत (PM Modi twitter handle)
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By PTI

Published : June 15, 2026 at 8:52 AM IST

3 Min Read
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ब्रातिस्लावा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए स्लोवाकिया पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. यहां वह राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे और बिजनेस लीडर्स से बातचीत करेंगे.

पीएम मोदी 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. रविवार रात स्लोवाक की राजधानी पहुंचने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, 'यह दौरा भारत-स्लोवाकिया के रिश्तों को गहरा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका देता है. राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री फिको के साथ अच्छी मीटिंग का इंतजार है.'

प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ नीस में दो-तरफा बातचीत करने के बाद दो दिन के दौरे (14-16 जून) पर ब्रातिस्लावा पहुंचे. उन्होंने फ्रांस में 'भारत इनोवेट्स' इवेंट के उद्घाटन में भी हिस्सा लिया.

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'होटल पहुंचने पर स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश और यूरोपियन मामलों के मंत्री, मिस्टर जुराज ब्लानार ने पीएम का स्वागत किया और उन्हें ब्रेड और नमक से स्लोवाक में गर्मजोशी से स्वागत किया गया जो मेहमाननवाजी, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक है.'

यात्रा से पहले अपने जाने वाले बयान में पीएम मोदी ने कहा, 'यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में मजबूत रफ़्तार को और आगे बढ़ाती है. मैं राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री फिको के साथ बातचीत करने का इंतज़ार कर रहा हूं. मुझे स्लोवाक बिजनेस लीडर्स से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, जिसका स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और अहम सदस्य है. विदेश मंत्रालय (MEA) के एक बयान में कहा गया है कि यह यात्रा अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया की स्टेट विजिट और फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए स्लोवाक राष्ट्रपति पेलेग्रिनी की भारत यात्रा के बाद हो रही है.

9 जून को जारी बयान में कहा गया, 'यह दौरा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग समेत अलग-अलग सेक्टर में स्लोवाकिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के कमिटमेंट को पक्का करेगा.' शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में पेलेग्रिनी ने कहा, 'प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं सोमवार को ब्रातिस्लावा में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं.

आपकी ऐतिहासिक यात्रा नई दिल्ली से हमारी अच्छी बातचीत को आगे बढ़ाएगी और स्लोवाकिया-भारत सहयोग के लिए नए मौके खोलेगी.' पीएम मोदी 16-17 जून को एवियन में जी7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे. समिट में पीएम मोदी के जी7 नेताओं और बुलाए गए पार्टनर देशों के साथ इंटरनेशनल सहयोग, इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है.

वह इस मीटिंग के दौरान कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे. उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव 18 जून को पेरिस होगा, जहां वह प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट, वीवाटेक 2026 में शामिल होंगे.

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