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प्रधानमंत्री मोदी दो अहम क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिलीपीन पहुंचे

फिलीपींस पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. ( ANI )

By PTI 4 Min Read

मनीला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिलीपीन पहुंचे, जिनका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है.

मोदी मंगलवार को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. वह फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर यहां पहुंचे हैं.

हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत समारोह

प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत फिलीपींस के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रॉबर्ट जोसेफ मोंटेस डी क्लारो ने किया. वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी को देखते ही ‘मोदी-मोदी’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. वहीं बच्चों ने संस्कृत श्लोक पढ़कर उनका स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन किया. कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया और स्वागत में रंगोली भी बनाई गई. विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपीन की राजधानी मनीला पहुंचे. वहां पहुंचने पर, फिलीपीन के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, रॉबर्ट जोसेफ 'जे' मोंटेस डी क्लारो ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया.’’ इसने लिखा, ‘‘यह यात्रा आसियान के साथ भारत की साझेदारी को उसकी ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और ‘भारत-प्रशांत दृष्टि’ के एक आधारस्तंभ के रूप में फिर से पुष्ट करती है.’’ सोमवार को मनीला रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के केंद्र में हैं और ‘महासागर’ विजन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है. ‘महासागर’ का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति है. यह भारत का विस्तारित वैश्विक समुद्री दृष्टिकोण है. फिलीपीन रवाना होने से पहले जारी अपने बयान में मोदी ने कहा कि वह ‘‘आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में अन्य नेताओं के साथ मिलकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति को आगे बढ़ाने और विकास, संपर्क तथा समृद्धि के साझा लक्ष्यों को नयी गति देने के लिए ’’उत्सुक हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान के साथ भारत के संबंधों की जड़ें सदियों पुराने सांस्कृतिक विनिमय में समाहित हैं तथा अब ये संबंध एक गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित हो गए हैं जिसमें व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आपसी संबंध जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं. मोदी ने कहा, ‘‘ पूर्व एशिया सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है. मैं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने के विषय पर भाग लेने वाले नेताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं.’’