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विदेशी दौरे के आखिरी पड़ाव पर पीएम मोदी पेरिस पहुंचे, बोले- हमारी पार्टनरशिप दोनों देशों की तरक्की के लिए जरूरी

पीएम मोदी के दो विदेशी दौरे फ्रांस और स्लोवाकिया का आखिरी पड़ाव पेरिस है. विस्तार से पढ़ें.

PM MODI ARRIVES IN PARIS
पीएम मोदी का पेरिस दौरा (PMO via PTI Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 10:50 AM IST

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पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के बाद पेरिस पहुंचे हैं. यहां पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने दुनिया भर में तरक्की के लिए भारत-फ्रांस पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री बुधवार को स्थानीय समयानुसार फ्रेंच कम्यून एवियन-लेस-बेन्स से पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया, जिसमें भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया था.

बता दें, पेरिस मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है. इस संबंध में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं थोड़ी देर पहले ही पेरिस पहुंचा, जहां भारतीय समुदाय ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया. भारत और फ्रांस को करीब लाने की उनकी कोशिशों पर मुझे गर्व है. उन्होंने कहा कि भारत-फ्रांस पार्टनरशिप हमारी तरक्की के लिए जरूरी है. पेरिस में मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवाटेक 2026 में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, वीवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इवेंट है, और इस साल के एडिशन में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पवेलियन होगा, जो भारतीय और यूरोपीय इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच सहयोग की बढ़ती संभावना को दिखाता है. फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 1,19,000 है, जबकि फ्रांस के विदेशी इलाकों में 3,50,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं.

पेरिस जाने से पहले, मोदी ने G7 समिट में अपने कार्यक्रमों को 'प्रोडक्टिव' बताया था और कहा था कि उन्हें गवर्नेंस और पॉलिसी-मेकिंग के खास एरिया में भारत के विचार और कोशिशों को पेश करने का मौका मिला. उन्होंने वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल साउथ के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की आवश्यकता को भी रेखांकित किया था. बुधवार को G7 के सेशन में, मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा. उन्होंने विकासशील देशों पर वेस्ट एशिया संकट के लंबे समय के असर पर भी चिंता जताई.

इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने दुनिया के नेताओं से डोनर-रिसीपिएंट अप्रोच से आगे बढ़कर एकजुटता और बराबरी पर आधारित पार्टनरशिप की ओर बढ़ने की अपील की, साथ ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भरोसे के महत्व पर जोर दिया. समिट के दौरान, मोदी ने दुनिया के कई नेताओं के साथ मीटिंग कीं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूएई के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी शामिल थे.

भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन और नई टेक्नोलॉजी के मामले में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. दोनों देश इंडो-पैसिफिक, इनोवेशन और ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं.

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