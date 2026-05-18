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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे, प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पर बातचीत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे, PM स्टोरे ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया ( ANI AND @narendramodi )

ओस्लो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं. यहां वह नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बातचीत करेंगे. पीएम मोदी यूरोप के चार देशों के दौरे पर हैं. वह सोमवार को स्वीडन से यहां पहुंचे. हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री स्टोर और इस स्कैंडिनेवियाई देश के अन्य शीर्ष नेताओं ने मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे का यह पहला दौरा है. यह 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा भी होगा. "ओस्लो, नॉर्वे में उतरा. एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर का आभारी हूं. यह चार दशकों में नॉर्वे का पहला प्रधानमंत्री दौरा है. मुझे विश्वास है कि यह भारत-नॉर्वे की दोस्ती को और मजबूत करेगा."-पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा यहां होटल पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ किया. पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा खासकर हाल ही में साइन हुए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) एग्रीमेंट के बाद भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच भौगोलिक और आर्थिक रिश्तों को गहरा करने की दिशा में एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है.