PM मोदी पहुंचे फ्रांस, नीस में भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत, आज करेंगे मैक्रों संग बैठक
पीएम मोदी नीस पहुंचे, एवियन और पेरिस में अहम कार्यक्रमों के साथ फ्रांस दौरे की शुरुआत की.
By ANI
Published : June 14, 2026 at 7:27 AM IST
नीस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (लोकल टाइम) को नीस पहुंचे जिससे उनकी फ्रांस यात्रा शुरू हुई. इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम होंगे. इसका मकसद भारत की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को और गहरा करना है. फ्रांस के नीस में भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम के अनुसार आज वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ अहम बैठक करेंगे.
इस दौरे के दौरान उनका फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिलने और भारत इनोवेट्स प्रोग्राम में हिस्सा लेने का प्लान है. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'नीस पहुँच गया हूँ. नीस के अलावा, इस फ्रांस दौरे में एवियन और पेरिस में प्रोग्राम शामिल हैं. बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट होंगे. इनका मकसद मुख्य डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भारत की दोस्ती को बेहतर बनाना होगा.'
पोस्ट में लिखा, 'मैं कल प्रेसिडेंट मैक्रों से मिलने और 'भारत इनोवेट्स' में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूँ.' इसके अलावा, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नीस दौरा खास सेक्टर्स में भारत-फ्रांस के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा. इसमें इनोवेशन पर खास फोकस होगा.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर मनाएंगे, और कहा कि 'भारत इनोवेट्स' इवेंट भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को दिखाएगा और इनोवेटर्स को लेटेस्ट सॉल्यूशन और प्रोडक्ट पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा.
VIDEO | PM Modi witnesses Indian classical dance performance upon arrival at a hotel in Nice, France.— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yOh61yWBYw
विदेश मंत्रालय (MEA) ने शेयर किया, 'पीएम मोदी फ्रांस के नीस पहुँच गए हैं. यह दौरा खास सेक्टर्स में भारत-फ्रांस के सहयोग को और मजबूत करने का मौका देगा. इनोवेशन सेक्टर एक खास फोकस एरिया होगा क्योंकि भारत और फ्रांस मिलकर साल 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर मनाएंगे.'
पोस्ट में लिखा, 'भारत इनोवेट्स' इवेंट 2026 के वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को दिखाएगा और स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अपने कटिंग-एज सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा.' फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के बुलावे पर पीएम मोदी 13-14 जून तक नीस में कार्यक्रम करेंगे.
इसके बाद 16-18 जून तक एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे. आज नीस में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ बाइलेटरल मीटिंग करेंगे. दोनों नेता मिलकर 'भारत इनोवेट्स' इवेंट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और दूसरे देशों के बड़े इनोवेशन स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स एक साथ आएंगे.
VIDEO | Nice, France: PM Modi receives a warm welcome from members of the Indian community upon his arrival.— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/SkQcwzwL1E
इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम होगा. इसका मकसद भारत का सुपरस्टार और बहुप्रतिभाशाली भागीदार बनना है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस ग्रुप 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर पेश किया जाएगा, और कहा कि 'भारत इनोवेट्स' इवेंट में भारत के स्ट्रेंथ इकोसिस्टम को शामिल किया जाएगा और इनोवेटर्स को लेटेस्ट सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा.
Un accueil mémorable de la part de la communauté indienne de Nice.— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
Bien qu’ils se trouvent à plusieurs kilomètres de leur pays, le lien de notre diaspora avec l’Inde demeure plus fort que jamais. pic.twitter.com/gmszw3rfPQ
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने साझा किया, 'पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यह भारत-फ्रांस के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का अवसर देगा. इनोवेशन सेक्टर एक खास फोकस एरिया होगा क्योंकि भारत और फ्रांस की असेंबली साल 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर मनाएंगे.'
पोस्ट में लिखा, 'भारत इनोवेट्स इवेंट 2026 के वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को डिजाइन और टिप्स और इनोवेटर्स को अपने विचार-एज सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक मंच पर ले जाएं.' फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल ग्रेजुएट्स के बुलावे पर मोदी आज निस में कार्यक्रम करेंगे.
Je viens d’atterrir à Nice. Outre Nice, cette visite en France comprend des programmes à Évian et à Paris. Elle sera marquée par des rencontres bilatérales et multilatérales, visant à renforcer les liens d’amitié de l’Inde avec ses partenaires clés en matière de développement.… pic.twitter.com/hB9zCWoWoZ— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
पीएम मोदी का नीस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया
प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी सदस्यों से नीस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया. भारतीय समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र हुए, उन्होंने तिरंगा लहराया और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए नारे लगाए. पीएम मोदी का शनिवार (स्थानीय समय) को उनके होटल में 'परंपरा की गूँज, नवाचार की भावना' नामक एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया.
इस कार्यक्रम में कथक ओडिसी और भरतनाट्यम को पूर्ण सामंजस्य के साथ खूबसूरती से अपनी कला को प्रदर्शित किया गया. पंडित मधुप मुद्गल की रचना 'चरिश्नु' पर आधारित इस प्रस्तुति में कलाकार इसाबेल अन्ना (कथक), क्लो रोमेरो (ओडिसी), और मारियाना बियाडेन (भरतनाट्यम) शामिल थे.
Bratislava, Slovakia: On PM Modi's visit, Avinash Vijay Kumar (Indian Diaspora) says, " ... i'm living here from bratislava. i'm here almost 18 years. i'm living here. it's a kind of very privileged and historical moment for us and we are so happy that pm modi is here. he's… pic.twitter.com/c7BbLsPxbr— IANS (@ians_india) June 14, 2026
कार्यक्रम में भारत की शाश्वत सांस्कृतिक विरासत और नवप्रवर्तन की भावना का जश्न मनाया गया जो आधुनिक भारत को प्रतिबिंबित करता है जो परंपरा में गहराई से निहित है, फिर भी विकसित हो रहा है और कला और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से दुनिया के साथ जुड़ रहा है.
एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने लिखा, 'नीस में भारतीय समुदाय की ओर से एक यादगार स्वागत. हालांकि वे घर से कई किलोमीटर दूर हो सकते हैं, भारत के साथ हमारे प्रवासी भारतीयों का बंधन हमेशा की तरह मजबूत है.' विदेश मंत्रालय ने कहा, 'विदेश में बड़े परिवार के साथ सगाई! पीएम नरेंद्र मोदी का आज नीस पहुंचने पर फ्रांस में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया.
Bratislava, Slovakia: On PM Modi's visit, Manoj Whagle (Indian Diaspora) says, " here in the indian community, when we heard the news that the prime minister of india was coming here, we were extremely happy. it is a matter of great pride for us because this is the first time an… pic.twitter.com/g2wt5BOsEJ— IANS (@ians_india) June 14, 2026
प्रवासी भारतीयों की गर्मजोशी, ऊर्जा और स्नेह वास्तव में विशेष था. पीएम ने फ्रांसीसी और यूरोपीय कलाकारों द्वारा कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम की रंगारंग प्रस्तुति भी देखी.' यात्रा के दौरान उनका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से मिलने और 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है.