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PM मोदी पहुंचे फ्रांस, नीस में भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत, आज करेंगे मैक्रों संग बैठक

फ्रांस के नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया ( IANS )

पोस्ट में लिखा, 'भारत इनोवेट्स' इवेंट 2026 के वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को दिखाएगा और स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अपने कटिंग-एज सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा.' फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के बुलावे पर पीएम मोदी 13-14 जून तक नीस में कार्यक्रम करेंगे.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शेयर किया, 'पीएम मोदी फ्रांस के नीस पहुँच गए हैं. यह दौरा खास सेक्टर्स में भारत-फ्रांस के सहयोग को और मजबूत करने का मौका देगा. इनोवेशन सेक्टर एक खास फोकस एरिया होगा क्योंकि भारत और फ्रांस मिलकर साल 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर मनाएंगे.'

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर मनाएंगे, और कहा कि 'भारत इनोवेट्स' इवेंट भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को दिखाएगा और इनोवेटर्स को लेटेस्ट सॉल्यूशन और प्रोडक्ट पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा.

पोस्ट में लिखा, 'मैं कल प्रेसिडेंट मैक्रों से मिलने और 'भारत इनोवेट्स' में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूँ.' इसके अलावा, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नीस दौरा खास सेक्टर्स में भारत-फ्रांस के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा. इसमें इनोवेशन पर खास फोकस होगा.

इस दौरे के दौरान उनका फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिलने और भारत इनोवेट्स प्रोग्राम में हिस्सा लेने का प्लान है. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'नीस पहुँच गया हूँ. नीस के अलावा, इस फ्रांस दौरे में एवियन और पेरिस में प्रोग्राम शामिल हैं. बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट होंगे. इनका मकसद मुख्य डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भारत की दोस्ती को बेहतर बनाना होगा.'

नीस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (लोकल टाइम) को नीस पहुंचे जिससे उनकी फ्रांस यात्रा शुरू हुई. इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम होंगे. इसका मकसद भारत की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को और गहरा करना है. फ्रांस के नीस में भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम के अनुसार आज वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ अहम बैठक करेंगे.

इसके बाद 16-18 जून तक एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे. आज नीस में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ बाइलेटरल मीटिंग करेंगे. दोनों नेता मिलकर 'भारत इनोवेट्स' इवेंट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और दूसरे देशों के बड़े इनोवेशन स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स एक साथ आएंगे.

इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम होगा. इसका मकसद भारत का सुपरस्टार और बहुप्रतिभाशाली भागीदार बनना है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस ग्रुप 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर पेश किया जाएगा, और कहा कि 'भारत इनोवेट्स' इवेंट में भारत के स्ट्रेंथ इकोसिस्टम को शामिल किया जाएगा और इनोवेटर्स को लेटेस्ट सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा.

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने साझा किया, 'पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यह भारत-फ्रांस के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का अवसर देगा. इनोवेशन सेक्टर एक खास फोकस एरिया होगा क्योंकि भारत और फ्रांस की असेंबली साल 2026 को 'ईयर ऑफ इनोवेशन' के तौर पर मनाएंगे.'

पोस्ट में लिखा, 'भारत इनोवेट्स इवेंट 2026 के वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को डिजाइन और टिप्स और इनोवेटर्स को अपने विचार-एज सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक मंच पर ले जाएं.' फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल ग्रेजुएट्स के बुलावे पर मोदी आज निस में कार्यक्रम करेंगे.

पीएम मोदी का नीस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया

प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी सदस्यों से नीस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया. भारतीय समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र हुए, उन्होंने तिरंगा लहराया और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए नारे लगाए. पीएम मोदी का शनिवार (स्थानीय समय) को उनके होटल में 'परंपरा की गूँज, नवाचार की भावना' नामक एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

इस कार्यक्रम में कथक ओडिसी और भरतनाट्यम को पूर्ण सामंजस्य के साथ खूबसूरती से अपनी कला को प्रदर्शित किया गया. पंडित मधुप मुद्गल की रचना 'चरिश्नु' पर आधारित इस प्रस्तुति में कलाकार इसाबेल अन्ना (कथक), क्लो रोमेरो (ओडिसी), और मारियाना बियाडेन (भरतनाट्यम) शामिल थे.

कार्यक्रम में भारत की शाश्वत सांस्कृतिक विरासत और नवप्रवर्तन की भावना का जश्न मनाया गया जो आधुनिक भारत को प्रतिबिंबित करता है जो परंपरा में गहराई से निहित है, फिर भी विकसित हो रहा है और कला और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से दुनिया के साथ जुड़ रहा है.

एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने लिखा, 'नीस में भारतीय समुदाय की ओर से एक यादगार स्वागत. हालांकि वे घर से कई किलोमीटर दूर हो सकते हैं, भारत के साथ हमारे प्रवासी भारतीयों का बंधन हमेशा की तरह मजबूत है.' विदेश मंत्रालय ने कहा, 'विदेश में बड़े परिवार के साथ सगाई! पीएम नरेंद्र मोदी का आज नीस पहुंचने पर फ्रांस में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

प्रवासी भारतीयों की गर्मजोशी, ऊर्जा और स्नेह वास्तव में विशेष था. पीएम ने फ्रांसीसी और यूरोपीय कलाकारों द्वारा कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम की रंगारंग प्रस्तुति भी देखी.' यात्रा के दौरान उनका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से मिलने और 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है.