जॉर्डन में पीएम मोदी , शाह अब्दुल्ला द्वितीय से हुई मुलाकात, कहा-'द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत'

पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि जॉर्डन की उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी.

PM Modi and Jordan's King
अम्मान स्थित हुसैनीया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने पीएम मोदी को रिसीव किया (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 10:46 PM IST

4 Min Read
अम्मान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे, जिसका उद्देश्य अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है. पीएम मोदी ने यहां हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से मुलाकात की और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की.

इससे पहले, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक विशेष संकेत देते हुए, जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने हवाई अड्डे पर मोदी की गर्मजोशी से अगवानी की और फिर उनका रस्मी स्वागत किया गया.

मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "अम्मान पहुंच गया हूं. हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के प्रधानमंत्री जाफर हसन का शुक्रगुजार हूं. मुझे विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी."

जॉर्डन की यह पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और ऐसे वक्त हो रही है, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75 वर्ष हो रहे हैं. मोदी के तीन देशों के चार दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है. इसके बाद वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे.

जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "आज जॉर्डन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह यात्रा हमारे 75 वर्षों के घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को दर्शाती है."

उन्होंने कहा, "हम दोनों देशों के बीच विशेष रूप से आर्थिक, निवेश और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम तलाशने के इच्छुक हैं.’’ जब मोदी होटल पहुंचे, तो भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और बातचीत की. स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रस्तुत किए, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते थे.

पीएम मोदी का हुसैनिया पैलेस में किंग ने गर्मजोशी से स्वागत
अब्दुल्ला द्वितीय के बुलावे पर दो दिन के दौरे पर जॉर्डन पहुंचे मोदी का हुसैनिया पैलेस में किंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां उन्होंने डेलीगेशन लेवल की बातचीत से पहले वन-ऑन-वन ​​मीटिंग की.

पीएम मोदी ने कहा, "हम ट्रेड, फर्टिलाइजर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के बीच संबंधों जैसे एरिया में अपना सहयोग जारी रखेंगे." मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक जैसा और साफ रुख रखते हैं. उन्होंने गाजा मुद्दे पर किंग अब्दुल्ला द्वितीय की एक्टिव और पॉजिटिव भूमिका की तारीफ की.

मोदी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी. आतंकवाद के खिलाफ हमारा एक जैसा और साफ रुख है। आपके नेतृत्व में, जॉर्डन ने आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ दुनिया को एक मजबूत और स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है."

उन्होंने जॉर्डन के किंग को उनका और उनके डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया.प्रधानमंत्री ने कहा, "आपने भारत-जॉर्डन रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत पॉजिटिव आइडिया शेयर किए हैं. मैं आपकी दोस्ती और भारत के प्रति आपके गहरे कमिटमेंट के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा, "इस साल, हम अपने डिप्लोमैटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें आने वाले कई सालों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहेगा." मोदी ने याद किया कि 2018 में किंग अब्दुल्ला II के भारत दौरे के दौरान, उन्होंने इस्लामिक विरासत पर एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था.

पीएम मोदी ने किंग अब्दुल्ला II से कहा, "मॉडरेशन को बढ़ावा देने की आपकी कोशिशें न सिर्फ रीजनल शांति के लिए बल्कि ग्लोबल शांति के लिए भी बहुत जरूरी हैं." उन्होंने आगे कहा, "मुझे याद है कि हमारी पहली मीटिंग भी 2015 में UN के दौरान हुई थी, जो हिंसक एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करने पर फोकस्ड एक इवेंट में हुई थी. तब भी, आपने इस सब्जेक्ट पर इंस्पायरिंग बातें कही थीं."

मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आपसी सहयोग के दूसरे सभी पहलुओं को और मजबूत करेंगे. वहीं, किंग अब्दुल्ला II ने कहा कि पीएम मोदी की यहां मौजूदगी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जॉर्डन देश के डिप्लोमैटिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं. उनका मानना ​​है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच दशकों की दोस्ती, आपसी सम्मान और अच्छे सहयोग को दर्शाता है.

संपादक की पसंद

