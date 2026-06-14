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पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने नीस में 'भारत इनोवेट्स' का किया उद्घाटन, दुनियाभर के स्टार्टअप्स और निवेशक जुटे

PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का मिलकर 'भारत इनोवेट्स 2026' कॉन्क्लेव लॉन्च करना भारत-फ्रांस रिश्तों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बढ़ती अहमियत के संकेत हैं.

PM Narendra Modi France visit
पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने नीस में 'भारत इनोवेट्स' का किया उद्घाटन. (ANI)
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By ANI

Published : June 14, 2026 at 4:22 PM IST

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नीस (फ्रांस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को नीस में 'भारत इनोवेट्स 2026' कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया. इसमें भारत, फ्रांस और कई दूसरे देशों के बड़े स्टार्टअप, इनोवेटर और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए. 14 जून से 16 जून तक चलने वाला यह तीन दिन का इनोवेशन कॉन्क्लेव, भारतीय इनोवेटर को ग्लोबल इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जोड़ने के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म का काम करता है.

PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का मिलकर लॉन्च करना भारत-फ्रांस रिश्तों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बढ़ती अहमियत का संकेत है, जिसमें हाल के सालों में डिफेंस और स्पेस से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में सहयोग मजबूत हुआ है. इस इवेंट में 120 से ज़्यादा भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप और 15 से ज़्यादा बड़े हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बड़े IIT और दूसरे रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन शामिल हैं.

'भारत इनोवेट्स' के उद्घाटन इवेंट में भारत-फ्रांस रिश्तों पर बोलते हुए, PM नरेंद्र मोदी ने कहा- "इस रिश्ते में कनेक्शन, पक्का यकीन, इनोवेशन, प्रेरणा, शेयर्ड वैल्यू और शेयर्ड विज़न है. इस रिश्ते की बुनियाद पर, हमने पिछले कुछ सालों में मिलकर नई पहल शुरू की हैं और नए आइडिया को गाइड किया है. हमने ग्लोबल चुनौतियों का हल निकालने की भी पूरी कोशिश की है. चाहे वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़ी बातचीत हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी पार्टनरशिप हो - मतलब, हमारे दोनों देशों ने इंसानियत से जुड़ी चुनौतियों का हल निकालने के लिए मिलकर काम किया है. इस साल फरवरी में, इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ़ इनोवेशन शुरू हुआ. मुझे खुशी है कि आज हम फ्रांस के साथ 'भारत इनोवेट्स' का उद्घाटन कर रहे हैं..."

लॉन्च से पहले, PM मोदी ने यहां बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर और इनोवेशन इकोसिस्टम लीडर से बातचीत की. बातचीत के दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद के साथ भी वहां मौजूद थे. जिन लोगों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उनमें OYO रूम्स के CEO, रितेश अग्रवाल और भारतीय एंटरप्रेन्योर रोनी स्क्रूवाला के साथ-साथ कई ग्लोबल इन्वेस्टर और इनोवेशन इकोसिस्टम लीडर शामिल थे.

PM मोदी शनिवार को नीस पहुंचे, जिससे उनकी फ्रांस यात्रा शुरू हुई. इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम होंगे, जिसका मकसद भारत की बाइलेटरल और मल्टीलेटरल पार्टनरशिप को और गहरा करना है. नीस दौरे में दोनों नेताओं के बीच इस साल की शुरुआत में बाइलेटरल संबंधों को 'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' तक बढ़ाने के बाद पहली बाइलेटरल समिट भी होगी.

फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ने नीस में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने अपनी अहम बाइलेटरल मीटिंग और भारत इनोवेट्स 2026 कॉन्क्लेव के जॉइंट लॉन्च से पहले एक-दूसरे को गले लगाकर और हाथ मिलाकर बधाई दी.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा-"प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका यहां नीस में स्वागत करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. कुछ महीने पहले, हमने मिलकर मुंबई में 'ईयर ऑफ़ फ्रेंच-इंडिया इनोवेशन' लॉन्च किया था. सवाल यह नहीं था कि भारत इनोवेट कर रहा है या नहीं, बल्कि यह था कि भारत के साथ पार्टनरशिप में कौन इनोवेट करेगा... प्रिय प्रधानमंत्री, मैं आपको यहां आने पर बधाई देना चाहता हूं, और कुछ ही दिन पहले, आप भारत की आज़ादी के बाद से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं. यह एक लंबा सफ़र रहा है जो आपके पक्के इरादे और आपके देश की ताकत को दिखाता है. यह सच में कमाल का है. इसलिए, हमें आपको यहां अपने बीच पाकर बहुत गर्व है."

PM मोदी 14-16 जून तक ऐतिहासिक बाइलेटरल यात्रा के लिए स्लोवाकिया जाएंगे, फिर 16-18 जून के बीच दो दिन के लिए फ्रांस लौटेंगे, जहां वे एवियन में हाई-स्टेक्स G7 समिट में शामिल होंगे और पेरिस में अपनी यात्रा खत्म करेंगे.

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