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पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने नीस में 'भारत इनोवेट्स' का किया उद्घाटन, दुनियाभर के स्टार्टअप्स और निवेशक जुटे

नीस (फ्रांस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को नीस में 'भारत इनोवेट्स 2026' कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया. इसमें भारत, फ्रांस और कई दूसरे देशों के बड़े स्टार्टअप, इनोवेटर और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए. 14 जून से 16 जून तक चलने वाला यह तीन दिन का इनोवेशन कॉन्क्लेव, भारतीय इनोवेटर को ग्लोबल इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जोड़ने के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म का काम करता है.

PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का मिलकर लॉन्च करना भारत-फ्रांस रिश्तों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बढ़ती अहमियत का संकेत है, जिसमें हाल के सालों में डिफेंस और स्पेस से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में सहयोग मजबूत हुआ है. इस इवेंट में 120 से ज़्यादा भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप और 15 से ज़्यादा बड़े हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बड़े IIT और दूसरे रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन शामिल हैं.

'भारत इनोवेट्स' के उद्घाटन इवेंट में भारत-फ्रांस रिश्तों पर बोलते हुए, PM नरेंद्र मोदी ने कहा- "इस रिश्ते में कनेक्शन, पक्का यकीन, इनोवेशन, प्रेरणा, शेयर्ड वैल्यू और शेयर्ड विज़न है. इस रिश्ते की बुनियाद पर, हमने पिछले कुछ सालों में मिलकर नई पहल शुरू की हैं और नए आइडिया को गाइड किया है. हमने ग्लोबल चुनौतियों का हल निकालने की भी पूरी कोशिश की है. चाहे वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़ी बातचीत हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी पार्टनरशिप हो - मतलब, हमारे दोनों देशों ने इंसानियत से जुड़ी चुनौतियों का हल निकालने के लिए मिलकर काम किया है. इस साल फरवरी में, इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ़ इनोवेशन शुरू हुआ. मुझे खुशी है कि आज हम फ्रांस के साथ 'भारत इनोवेट्स' का उद्घाटन कर रहे हैं..."

लॉन्च से पहले, PM मोदी ने यहां बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर और इनोवेशन इकोसिस्टम लीडर से बातचीत की. बातचीत के दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद के साथ भी वहां मौजूद थे. जिन लोगों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उनमें OYO रूम्स के CEO, रितेश अग्रवाल और भारतीय एंटरप्रेन्योर रोनी स्क्रूवाला के साथ-साथ कई ग्लोबल इन्वेस्टर और इनोवेशन इकोसिस्टम लीडर शामिल थे.