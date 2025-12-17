ETV Bharat / international

पीएम मोदी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, गुजरात से की इथियोपिया की तुलना

ग्रैंड ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित पीएम मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को देश के सबसे बड़े सिविलियन अवॉर्ड ग्रैंड ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद भी दिया. उन्होंने कहा, "मैं भारत के लोगों की ओर से हाथ जोड़कर और विनम्रता से यह सम्मान स्वीकार करता हूं."

उन्होंने कहा,"इस महान इमारत में लोगों की इच्छा ही राज्य की इच्छा बन जाती है. जब राज्य का पहिया लोगों के पहिये के साथ तालमेल बिठाकर चलता है, तो तरक्की का पहिया उम्मीद और मकसद के साथ आगे बढ़ता है."

उन्होंने कहा, "आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. मैं लोकतंत्र के मंदिर में, पुरानी समझ और मॉडर्न उम्मीदों वाले देश के दिल में आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं." प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अपने साथ 1.4 बिलियन भारतीयों का अभिवादन लेकर आए हैं और इथियोपिया की पार्लियामेंट, लोगों और लोकतांत्रिक यात्रा के लिए गहरा सम्मान जताया.

अदीस अबाबा (इथोपिया): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इथियोपिया की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित किया. इथियोपिया को 'शेरों की धरती' कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इस देश में घर जैसा महसूस हो रहा है और उन्होंने इसकी तुलना अपने होम स्टेट गुजरात से की, जो शेरों का घर भी है.

इथियोपिया को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास इसके पहाड़ों, घाटियों और इसके लोगों के दिलों में जिंदा है. उन्होंने एक कल्चरल लिंक पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि भारत का राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रीय गान, दोनों ही जमीन को मां कहते हैं. हम भी एक पुरानी सभ्यता हैं, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' के नारे से चलते हुए, भविष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं. अपनी मातृभूमि के लिए हमारी भावनाएं भी हमारे साझा नजरिए को दिखाती हैं.

यह भाषण पीएम मोदी की प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ कई मुद्दों पर बातचीत के एक दिन बाद आया, जिसके दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया. चर्चा में फूड और हेल्थ सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल टूरिज्म, एनर्जी और जरूरी मिनरल्स में सहयोग पर ध्यान दिया गया.

बता दें कि मंगलवार को उनके सम्मान में रखी गई दावत में इथियोपिया के सिंगर्स ने वंदे मातरम गाया, इस पल को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत इमोशनल बताया खासकर इसलिए क्योंकि भारत इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे कर रहा है.

इस संबंध में पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "कल प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की तरफ़ से रखे गए डिनर में इथियोपिया के सिंगर्स ने वंदे मातरम का एक शानदार गाना गाया. यह बहुत दिल को छू लेने वाला पल था, वो भी ऐसे समय में जब हम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं."

