इजराइल ने मार्क कार्नी से की नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर रुख बदलने की अपील

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ किया है कि वह नेतन्याहू के कनाडा पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे.

Canada confirms arrest Netanyahu
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
ओटावा: इजराइल ने कनाडा से आग्रह किया है कि वह पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के अपने पुराने वादे पर पुनर्विचार करे. कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करते नेतन्याहू को कनाडा में गिरफ्तार करने का वादा किया था. ट्रूडो के इसी दावे को प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पुष्टि की है.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पुष्टि की है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस फैसले को बरकरार रखेंगे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का फैसला किया था. यदि वह कनाडा में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के अनुरूप का कार्रवाई की जाएगी.

कार्नी ने रविवार को ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू के दौरान यह टिप्पणी की. जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया. फिलिस्तीन राष्ट्र के प्रति कनाडा के दृष्टिकोण पर उन्होंने कहा, 'अंतिम लक्ष्य एक स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राष्ट्र है जो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सके.

उन्होंने नेतन्याहू प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा, 'हमने देखा कि नेतन्याहू सरकार की कार्रवाइयाँ स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन राष्ट्र की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और 1947 से कनाडा सरकार की किसी भी राजनीतिक विचारधारा की नीति के विरुद्ध है.'
वाशिंगटन के विरोध को स्वीकार करते हुए कार्नी ने कहा, 'हाँ, अमेरिका हमारे, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र के 150 अन्य देशों द्वारा लिए गए फैसलों से असहमत है लेकिन हमारा साझा उद्देश्य एक ही है.' उनकी यह टिप्पणी इजराइल और हमास के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम के बाद आई है. इसकी मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के तहत की गई. इसने क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर किया है.

द जेरूसलम पोस्ट के अनुसार फिलहाल इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि नेतन्याहू या रक्षा मंत्री योआव गैलेंट राजनीतिक संकेत के तौर पर संघर्ष समाप्त करने के इनाम के तौर पर, या माफी के बदले में अपने आईसीसी रिकॉर्ड साफ करवाएँगे.

जेरूसलम पोस्ट ने आगे लिखा है कि अगर नेतन्याहू 2026 के चुनावों में सत्ता खो देते हैं तो उनका कानूनी दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ देश वर्तमान राष्ट्राध्यक्षों को अभियोजन से छूट प्रदान करते हैं. यह सुरक्षा उनके पद छोड़ने के बाद समाप्त हो सकती है.

हालाँकि आईसीसी के अपील चैंबर ने अप्रैल में नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को कमजोर कर दिया था, फिर भी मामले अभी भी सक्रिय हैं. गर्मियों में जमा की गई कानूनी फाइलों से पता चलता है कि वारंट बरकरार रखे जाने की संभावना है और जल्द ही अंतिम फैसला आने की उम्मीद है. इससे कानूनी सुर्खियों में इजराइली नेतृत्व बना रहेगा.

