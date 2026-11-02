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अमेरिका के फ्लोरिडा में प्लेन क्रैश, आग के गोले में बदला विमान, नौ लोगों की मौत

अमेरिका के फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी में रविवार, 1 नवंबर, 2026 को हुए प्लेन क्रैश के बाद जांच पड़ताल करती पुलिस ( AP )

By ANI 2 Min Read

फ्लोरिडा: अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार को बड़ा विमान हादसा हुआ. एक प्राइवेट जेट रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया जिससे इसमें सवार नौ लोगों की मौत हो गई. विमान में गड़बड़ी के बाद इसमें आग लग गई और देखते ही देखते एक बड़ा गोला बन गया. इमरजेंसी क्रू को आस-पास की सड़कों को बंद करना पड़ा.

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के मुताबिक, रविवार दोपहर (लोकल टाइम) साउथ फ्लोरिडा के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुए एक प्राइवेट जेट में नौ लोग सवार थे. फॉक्स न्यूज के मुताबिक एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा के क्रेस्टहेवन के पास दोपहर करीब 12:50 बजे क्रैश हुआ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो घर से करीब नौ मील दूर है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट टेक्सास के ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकला था और बहामास के नॉर्थ एल्युथेरा एयरपोर्ट जा रहा था.

एजेंसी ने एक बयान में कहा, 'फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जांच करेंगे. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जांच का इंचार्ज होगा और सभी अपडेट देगा.' फॉक्स न्यूज ने बताया कि इमरजेंसी क्रू ने क्रेस्टहेवन बुलेवार्ड और 10th एवेन्यू नॉर्थ के बीच मिलिट्री ट्रेल को बंद कर दिया, और लोगों और गाड़ी चलाने वालों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की.