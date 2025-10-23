ETV Bharat / international

टेकऑफ करते ही विमान बना आग का गोला, सामने आया वीडियो

हादसा वीडियो में कैद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि विमान मुश्किल से जमीन से ऊपर ऊठा ही था लेकिन अचानक झुकते हुए रनवे पर गिर पड़ा और फिर जोरदार धमाके के साथ फट गया.आस-पास से देख रहे प्रत्यक्षदर्शियों को विमान के ज़मीन से टकराने और आग की लपटों में घिरने पर डर से चीखते हुए सुना जा सकता है.

टेकऑफ के वक्त हुआ धमाका स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसा पैरामिलो एयरफील्ड में दोपहर 12 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि विमान के टेकऑफ के समय उसका एक टायर फट गया, जिससे पायलट का नियंत्रण छूट गया.

कराकास (वेनेज़ुएला): वेनेजुएला में विमान उड़ने के साथ ही आग का गोला बन गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए. हादसा वेनेजुएला के ताचिका राज्य में हुआ. बताया जाता है कि एक निजी विमान पीए-31 अचानक पैरामिलो एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया.

दो की मौत, दो घायल

वेनेज़ुएला के समाचार आउटलेट एल नैशनल के हवाले से स्थानीय अधिकारियों ने मृतकों की पहचान टोनी बोरटोन और जुआन माल्डोनाडो के रूप में की है. वहीं दो अन्य यात्री हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि उड़ान भरते समय विमान का एक टायर फटने के बाद पायलट ने नियंत्रण खो दिया होगा.

आपातकालीन सेवाओं ने संभाला मोर्चा

अग्निशमन विभाग, ताचिरा नागरिक सुरक्षा और बोलिवेरियन राष्ट्रीय पुलिस (PNB) सहित आपातकालीन सेवाएं दोपहर के आसपास दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं. बचाव दल ने आग पर काबू पाया और मलबे से जीवित बचे लोगों को निकाला. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विमान सरकारी रसद गतिविधियों में शामिल था, हालांकि इसके मिशन के बारे में और जानकारी अभी जांच के दायरे में है.

दो इंजन वाला विमान था

विमान की पहचान पाइपर चेयेन (PA-31T1) के रूप में की गई, जो 1970 के दशक के अंत में अमेरिका की कंपनी पाइपर एयरक्राफ्ट द्वारा निर्मित एक दो इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान था. अपने शक्तिशाली इंजन, दक्षता और मज़बूत सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध, इस मॉडल का नागरिक और सरकारी दोनों उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया है. विमानन अधिकारियों ने दुर्घटना के सटीक कारण का पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच शुरू कर दी है, जिसमें यांत्रिक खराबी और संभावित रखरखाव संबंधी समस्याओं जैसे कारकों की जांच की जा रही है.

सितंबर में भी हुआ था हादसा

यह ताज़ा त्रासदी वेनेजुएला में हुई एक और विमान दुर्घटना के कुछ ही हफ़्ते बाद हुई है. सितंबर में, कराकास के बाहर सिमोन बोलिवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक लीयरजेट 55 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. वह निजी जेट उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, तभी कथित तौर पर प्रतिकूल मौसम और तेज हवाओं के कारण उसका नियंत्रण खो गया. इस घटना में दो यात्री घायल हो गए, लेकिन उन्हें बचा लिया गया और बताया गया कि उनकी हालत स्थिर है.

