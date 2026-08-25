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जापानी इन्वेस्टर्स को निवेश की सलाह देते हुए बोले पीयूष गोयल, 'भारत में आप गायब नहीं होंगे', जैक मा के जरिए चीनी व्यवस्था पर कसा तंज

टोक्यो : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जापान में बिजनेस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में उन्हें भारत में निवेश करने की सलाह दी. मंत्री ने कहा कि निवेश का सबसे अच्छा माहौल भारत में है. उन्होंने कहा कि भारत निवेशकों के लिए एक आकर्षक जगह है. उन्होंने कहा कि यहां पर आपको एक स्थिर सरकार, स्पष्ट नीति और बढ़ता हुआ बड़ा बाजार मिलेगा.

जापान में कारोबारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने एक और बहुत ही इंटेरेस्टिंग बात कही. उन्होंने कहा, "भारत में आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं और फिर किसी जापानी यूनिवर्सिटी में प्रोफसर बन जाते हैं, तो आप गायब हो जाएंगे."

उनका इशारा चीनी उद्योगपति जैक मा की ओर था. जैक मा चीनी कंपनी अलीबाबा के फाउंडर हैं. पीयूष गोयल ने इशारों ही इशारों में यह बता दिया कि जैक मा के साथ चीन में जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह ठीक नहीं था. अलीबाबा के अरबपति को-फाउंडर 2020 के आखिर में एक भाषण के दौरान चीनी वित्तीय रेगुलेटर्स की आलोचना करने के बाद से सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए. उसके बाद उनका क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं है.

जैक मा की टिप्पणी के बाद उनके टेक साम्राज्य पर कड़ी कार्रवाई हुई. चीन के मार्केट रेगुलेटर ने एंट ग्रुप के बड़े आईपीओ को रोक दिया. भारी एंटी-ट्रस्ट जुर्माना लगाया और उन्हें विदेश में कई सालों तक लाइमलाइट से दूर रहना पड़ा. मई 2023 में, जैक मा टोक्यो कॉलेज में एक अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उस समय उन्होंने अपना नाम- मा युन बताया. यह है चीन के विकास की स्थिति. गोयल का इशारा इस ओर था.

गोयल 200 सदस्यों वाले भारतीय बिजनेस डेलिगेशन के साथ जापान गए हैं. नई दिल्ली दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के रिश्तों को और मजबूत करना चाहती है. जापान में कारोबारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए, गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि जापानी कंपनियां भारत के व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाले खास टैरिफ का फायदा उठाकर भारत में अपना बेस बना सकती हैं और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकती हैं.

गोयल ने बैठकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल 7.7 प्रतिशत बढ़ी और देश 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहा है.

उन्होंने भारत के मजबूत बैंकिंग क्षेत्र, पर्याप्त पूंजी और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के कम स्तर के साथ-साथ देश में बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ती खर्च योग्य आय का उल्लेख किया.

मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर, कृत्रिम मेधा (एआई), डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में जापानी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं.

वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘जापानी वित्तीय संस्थानों ने भारत के साथ बढ़ती भागीदारी साझा की और देश की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर मजबूत भरोसा जताया.’’

मंत्रालय ने कहा कि एमयूएफजी ने श्रीराम फाइनेंस में करीब चार अरब डॉलर के निवेश एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा हाइड्रोजन समेत विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती रुचि का उल्लेख किया. वहीं, डीबीजे ने भारत के लिए अपनी समर्पित रणनीति और रियल एस्टेट विकास, उद्यम पूंजी तथा अन्य दीर्घकालिक निवेशों में बढ़ती रुचि के बारे में बताया.

इसी तरह, मिजुहो कंपनी ने भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की बेहतर होती लाभप्रदता और पुणे में अपने वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) समेत भारत में बढ़ते परिचालन का उल्लेख किया.