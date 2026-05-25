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मक्का में हज शुरू होते ही हजयात्रियों ने मीना की ओर किया प्रस्थान

हज यात्रियों ने मीना टेंट शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू की. मक्का से ईटीवी भारत के विशेष प्रतिनिधि खुर्शीद वानी की रिपोर्ट.

During the annual Hajj pilgrimage, Muslims offer prayers around the Kaaba, Islam's holiest site.
सालाना हज यात्रा में मुस्लिम इस्लाम के सबसे पवित्र काबा के आसपास नमाज अदा करते हैं. (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 3:47 PM IST

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मक्का (सउदी अरब): सोमवार को हजारों हज यात्रियों ने सालाना हज यात्रा शुरू करने के लिए मीना के टेंट शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू की. इस सालाना तीर्थयात्रा में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 15 लाख (1.5 मिलियन) से ज़्यादा तीर्थयात्री आए हैं.

रविवार शाम को बड़ी संख्या में तीर्थयात्री टेंट सिटी की ओर चल पड़े, क्योंकि सोमवार दोपहर से जरूरी ठहराव और खास नमाज पढ़ने की गिनती शुरू हो जाएगी. तरबियाह के दिन के तौर पर जाने जाने वाले इस मौके पर सऊदी अरब और पड़ोसी खाड़ी देशों से करीब 5 लाख घरेलू तीर्थयात्री भी शामिल होंगे.

मक्का से ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

इस रिपोर्टर ने रविवार को पवित्र मस्जिद के अंदर इमोशनल होकर झूमते हुए हाजियों को देखा, जब उन्होंने मीना घाटी की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले शाम के बाद मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी.

मक्का के अधिकारियों ने कहा कि तीर्थयात्रियों को टेंट सिटी तक ले जाने के लिए सभी फील्ड और ऑपरेशनल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. तीर्थयात्रियों को उनकी मंजिल तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाने के लिए एक पक्का सुरक्षा सिस्टम बनाया गया है. तीर्थयात्री पवित्र तीर्थयात्रा के जरूरी रीति-रिवाज पूरे करने के लिए अगले दिनों में अराफात और मुजदलिफा की ओर कूच करेंगे.

अधिकारियों ने कहा कि पवित्र शहर की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है. जब इस रिपोर्टर समेत अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की एक टीम को काबा के ऊपर बने मशहूर मक्का टावर तक स्पेशल एक्सेस दिया गया, तो हमने देखा कि एरियल सर्विलांस के लिए दो हेलीकॉप्टर पवित्र शहर के ऊपर मंडरा रहे थे.

During the Hajj pilgrimage, millions of Muslims visit the holy Kaaba.
हज यात्रा के दौरान लाखों मुसलमान पवित्र काबा के दीदार करते हैं. (AFP)

तीर्थयात्री तालिबाह पढ़ रहे हैं, जो एक अरबी मंत्र है जो ईश्वर के एक होने और उनकी इच्छा के आगे समर्पण की घोषणा करता है, क्योंकि वे टेंट सिटी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं.

पैगंबर मुहम्मद की परंपराओं का पालन करते हुए, तीर्थयात्री यह पक्का करते हैं कि तीर्थयात्रा के रीति-रिवाज पैगंबर द्वारा उनके जीवनकाल में तय किए गए निर्देशों के अनुसार सख्ती से पूरे किए जाएं. हजारों सुरक्षाकर्मी और वॉलंटियर, खास यूनिफॉर्म पहने और गैजेट्स से लैस होकर, तीर्थयात्रियों के आने-जाने पर नजर रख रहे हैं.

इस काम के लिए, खासकर महिला तीर्थयात्रियों को गाइड करने और उनकी मदद करने के लिए, बड़ी संख्या में महिलाओं को काम पर रखा गया है. सभी तीर्थयात्री नुसुक कार्ड (Nusuk Card) ले जा रहे हैं जिन पर बार कोड लगा है, जो उनके कोऑर्डिनेट्स को सेव करता है.

हज और उमराह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि मीना में रहने की जगह, केटरिंग और परिवहन सर्विस की प्रक्रिया संबंधी तैयारी जमीन पर कर ली गई है, जिसे भीड़ प्रबंधन और संयुक्त संचालन केंद्र, निगरानी और नियंत्रण केंद्र और अनुपालन केंद्र के संचालन के साथ जोड़ दिया गया है.

Millions of Muslims from across the world arrive for the Hajj pilgrimage
हज यात्रा के लिए दुनियाभर से पहुंचे लाखों मुस्लिम (ETV Bharat)

मक्का में भारतीय हज हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि भारत से कुल 1,22,464 हज यात्री मक्का पहुंचे हैं. हज समिति ऑफ इंडिया के माध्यम से 1,22,464 तीर्थयात्री पहुंचे हैं, जबकि 52507 निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से तीर्थ यात्रा पर गए हैं.

सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों (जिन्हें मुअल्लिम या मुतव्विफ भी कहा जाता है) के कुल 34 आतिथ्य केंद्र हज कमेटी के यात्रियों को संभाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मक्का में भारतीय तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए बारह शाखा हज कार्यालय, 15 भवन शाखा इकाइयां, 13 चिकित्सा क्लीनिक, 1 मिनी क्लीनिक, भारतीय हाजियों के भवनों में 21 चिकित्सा इकाइयां खोली गई हैं.

मुख्य भारतीय हज कार्यालय के अलावा, मदीना में 2 शाखा हज कार्यालय और 3 मेडिकल क्लीनिक खोले गए हैं. भारतीय हाजियों के आगमन और प्रस्थान की देखभाल के लिए जेद्दा हवाई अड्डे पर एक हज कार्यालय और 1 मिनी क्लिनिक खोला गया है. दोनों मेट्रो स्टेशनों (मक्का और मदीना) पर मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था की गई है.

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