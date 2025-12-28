पाकिस्तान एयरलाइंस की दो एयर होस्टेस हाथापाई करती दिखीं, वीडियो ने कराई फजीहत
जेद्दा एयरपोर्ट पर पीआईए की दो एयर होस्टेस की हाथापाई का मामला सामने आने के बाद एयरलाइन की फजीहत हुई है.
Published : December 28, 2025 at 4:10 PM IST
इस्लामाबाद : पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन दिनों चर्चा में है. एक तरफ जहां इसकी नीलामी हुई हैं. वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो क्लिप इसकी फजीहत करा रही है. दरअसल यह वीडियो दो एयर होस्टेस की मारपीट से जुड़ा है. हालांकि दोनों अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में अपने देश का झंडा बुलंद कर रही हैं.
वीडियो क्लिप जेद्दा (सऊदी अरब) एयरपोर्ट की है. इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की दो एयर होस्टेस आपस में भिड़ी हुई हैं जबकि उनको शांत कराने की नाकाम कोशिश करते पीआईए अधिकारी का देखा जा सकता है. क्लिप वायरल होने के बाद पीआईए को एक्शन लेना पड़ा.
हम न्यूज के मुताबिक, ये घटना 23 दिसंबर को जेद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की है. उस समय पीआईए की फ्लाइट मुल्तान जाने वाली थी. सूत्रों के मुताबिक, एयर होस्टेस के बीच झगड़ा तीखी बहस से शुरू हुआ और जल्द ही वह मारपीट में तब्दील हो गया.
इस दौरान वहां पर मौजूद पीआईए के एक ऑफिसर ने बीच-बचाव का प्रयास किया. वहीं खड़ी हुई एयर होस्टेस ने बैठी हुई अपनी सहयोगी पर हाथ उठाते हुए साफ देखा जा सकता है. साथ में वो गुस्से में तूने ऐसे कहा कैसे कहती भी सुनी जा सकती है. हालांकि क्लिप महज 12 सेकंड की है. साथ ही दोनों को शांत कराने की कोशिश करने वाले अफसर ने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे व्यक्ति की ओर देख उसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने के लिए कहा. बाद में वहां मौजूद कर्मचारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि दोनों एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रही थीं.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों का ध्यान गया और वर्कप्लेस अनुशासन पर सवाल उठने लगे. इसके बाद एयरलाइंस ने प्रोफेशनल व्यवहार के अपने वादे को दोहराते हुए, दोनों कर्मचारियों को जांच तक सस्पेंड कर दिया.
घटना की पीआईए के एक प्रवक्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि एयरलाइंस अनुशासन और प्रोफेशनल व्यवहार के मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है. प्रवक्ता ने कहा, “दोनों एयर होस्टेस को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच की जा रही है. कंपनी के नियमों के अनुसार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.”
इस घटना ने कार्यस्थल के व्यवहार और एयरलाइन स्टाफ के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर बातचीत शुरू कर दी है. इस बीच पीआईए ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही उसने कर्मचारियों के गलत व्यवहार के प्रति अपनी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया है.
