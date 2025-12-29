ETV Bharat / international

गाजा के बदहाल तटों पर खुशियां तलाशते सर्फर्स, देखें बोलती तस्वीरें

युद्ध की विभीषिका झेल रहे वीरान से दिखने वाले गाजा शहर के क्षतिग्रस्त तट पर लहरों पर सर्फिंग करके लोग खुशियां तलाश रहे हैं.

सर्फर अपने बोर्ड भूमध्य सागर में ले जाते हैं, रेत पर वार्म अप करते हैं और गाजा शहर के तट पर लहरों पर सवारी करते हैं, जहां किनारे पर इजराइल की बमबारी और सालों से चल रहे युद्ध से साफ नुकसान हुआ है. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 29, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
गाजा: गाजा के तट पर सर्फर्स आजकल क्षतिग्रस्त तटरेखा के बीच भूमध्य सागर की लहरों पर सर्फिंग कर रहे हैं. इस तरह से देखें तो, युद्ध की मुश्किलों के बावजूद, स्थानीय लोगों के लिए तनाव से मुक्ति और जीवन का एक तरीका इन लोगों ने ढूंढ़ निकाला है.

हालांकि ये लोग प्रदूषित पानी और अन्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं. गौर करें तो गाजा सिटी के क्षतिग्रस्त समुद्र तट पर सर्फिंग करते हुए फिलिस्तीनी सर्फर्स देखे जाते हैं. यह इजराइल-हमास युद्ध के बीच भी खेल की निरंतरता दिखा रही है.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब गाजा सिटी में खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपना सर्फिंग बोर्ड ले जा रहे हैं. (AP)

गाजा के लोगों के लिए सर्फिंग मुश्किल हालातों से दूर एक राहत का काम कर रही है. वहीं ये लोग अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे हैं.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब,(दाएं), और तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग कर रहे हैं. (AP)

यहां "गाजा सर्फ क्लब" जैसे संगठन स्थानीय सर्फर्स के सपोर्ट में हैं. ये संगठन उन्हें सर्फबोर्ड दान करते हैं. ये सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए काम करते हैं. इससे यह खेल गाजा के लिए एक सांस्कृतिक पहचान बन गया है.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब, (आगे) और तहसीन अबू अस्सी खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपने सर्फिंग बोर्ड ले जा रहे हैं. (AP)

बता दें कि गाजा के सर्फर्स को राजनीतिक संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं. भूमि के अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है. यहां बुनियादी ढांचे की कमी हो गई है. बिजली की कमी से लोग बेहाल हैं. सीवेज ट्रीटमेंट यहां की एक बड़ी समस्या है. यहां शुद्ध पानी के लिए भी दिक्कत हो रही है.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग कर रहे हैं. (AP)

इन तस्वीरों में गाजावासियों को को खुशी का इजहार करते हुए देख सकते हैं. सर्फर अपने बोर्ड भूमध्य सागर में ले जाते हैं, रेत पर वार्म अप करते हैं और गाजा शहर के तट पर लहरों पर सवारी करते हैं, जहां किनारे पर इजराइल की बमबारी और सालों से चल रहे युद्ध से साफ नुकसान हुआ है.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब, सामने, और तहसीन अबू अस्सी गाज़ा सिटी में खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपने बोर्ड ले जा रहे हैं. फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब, (आगे), और तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी में खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपने बोर्ड ले जा रहे हैं. (AP)

एक फिलिस्तीनी सर्फर गाजा सिटी में किनारे के किनारे समुद्र में अपना बोर्ड ले जा रहा है.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग कर रहे हैं. (AP)

फिलिस्तीनी तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग कर रहे हैं.

फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब,(दाएं), और तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग कर रहे हैं.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी खलील अबू जयाब, (दाएं) और तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग करने से पहले वार्म अप करते हुए. (AP)

फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब, सामने, और तहसीन अबू अस्सी गाज़ा सिटी में खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपने बोर्ड ले जा रहे हैं. फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब, (आगे), और तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी में खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपने बोर्ड ले जा रहे हैं.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग कर रहे हैं. (AP)

फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब गाजा सिटी में खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपना सर्फिंग बोर्ड ले जा रहे हैं.

GAZA CITY DAMAGED COASTLINE
एक फिलिस्तीनी सर्फर गाजा सिटी में किनारे के किनारे समुद्र में अपना बोर्ड ले जा रहा है. (AP)

फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब, (आगे) और तहसीन अबू अस्सी खराब किनारे के किनारे पानी में उतरते समय अपने सर्फिंग बोर्ड ले जा रहे हैं.

फिलिस्तीनी खलील अबू जययाब गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग कर रहे हैं.

फिलिस्तीनी खलील अबू जयाब, (दाएं) और तहसीन अबू अस्सी गाजा सिटी के बीच पर सर्फिंग करने से पहले वार्म अप करते हुए.

