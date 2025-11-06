ETV Bharat / international

फिलीपींस में तूफान से 140 लोगों की जीवन लीला खत्म, देश में आपातकाल लागू

मध्य फिलीपींस के सेबू प्रांत के तालीसे शहर में तूफान कालमेगी के कारण हुई तबाही के बाद, 5 नवंबर, 2025 को स्थानीय निवासी तटरेखा के किनारे मलबे के बीच चलते हुए. ( AP )

मनीला: गुरुवार को आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तूफान कालमेगी ने मध्य फिलीपींस में विनाशकारी बाढ़ लाकर कम से कम 140 लोगों की जान ले ली और 127 अन्य लापता हैं. यह तूफान वियतनाम की ओर बढ़ रहा है. एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ़्ते सेबू प्रांत के कस्बों और शहरों में अभूतपूर्व बाढ़ का पानी तेज़ी से फैला, जिससे कारें, नदी किनारे की झुग्गियाँ और यहां तक कि बड़े-बड़े शिपिंग कंटेनर भी बह गए. राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने गुरुवार को 114 मौतों की पुष्टि की, हालांकि इस संख्या में सेबू प्रांतीय अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई 28 अतिरिक्त मौतें शामिल नहीं हैं. फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को आपातकाल की घोषणा कर दी. इस साल देश में आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा में तूफान कालमेगी के कारण मध्य प्रांतों में कम से कम 114 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए. ज़्यादातर मौतें अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुईं और 127 लोग अब भी लापता हैं. इनमें से ज़्यादातर बुरी तरह प्रभावित मध्य प्रांत सेबू के हैं। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात बुधवार को इस द्वीपसमूह से दक्षिण चीन सागर में फैल गया. नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि तूफान के प्रकोप से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए और 5,60,000 से ज़्यादा ग्रामीण विस्थापित हुए. इनमें लगभग 4,50,000 लोगों को आपातकालीन आश्रयों में पहुंचाया गया. तूफान के बाद के हालात का आकलन करने के लिए आपदा-प्रतिक्रिया अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान मार्कोस द्वारा की गई "राष्ट्रीय आपदा की स्थिति" की घोषणा से सरकार आपातकालीन निधियों का तेजी से वितरण कर सकेगी और खाद्यान्नों की जमाखोरी और ज़्यादा कीमतों को रोक सकेगी. देश के मध्य क्षेत्र में कलमागी के घातक और विनाशकारी प्रभाव से निपटने के दौरान, आपदा-प्रतिक्रिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर से आने वाला एक और उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक महातूफान में बदल सकता है और अगले हफ़्ते की शुरुआत में उत्तरी फिलीपींस को तबाह कर सकता है. अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में कलमागी के 6 लोग भी शामिल हैं, जो मंगलवार को दक्षिणी प्रांत अगुसन देल सुर में फिलीपींस वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए. सेना ने बताया कि चालक दल तूफान से प्रभावित प्रांतों में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जा रहा था। सेना ने दुर्घटना का कारण नहीं बताया.