फिलीपींस में तूफान से 140 लोगों की जीवन लीला खत्म, देश में आपातकाल लागू

फिलीपींस में तूफान ने 20 लाख लोगों को प्रभावित किया. 5,60,000 से ज़्यादा ग्रामीणों को विस्थापित कर दिया.

EMERGENCY IN PHILIPPINES
मध्य फिलीपींस के सेबू प्रांत के तालीसे शहर में तूफान कालमेगी के कारण हुई तबाही के बाद, 5 नवंबर, 2025 को स्थानीय निवासी तटरेखा के किनारे मलबे के बीच चलते हुए. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 6, 2025 at 10:29 AM IST

5 Min Read
मनीला: गुरुवार को आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तूफान कालमेगी ने मध्य फिलीपींस में विनाशकारी बाढ़ लाकर कम से कम 140 लोगों की जान ले ली और 127 अन्य लापता हैं. यह तूफान वियतनाम की ओर बढ़ रहा है.

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ़्ते सेबू प्रांत के कस्बों और शहरों में अभूतपूर्व बाढ़ का पानी तेज़ी से फैला, जिससे कारें, नदी किनारे की झुग्गियाँ और यहां तक कि बड़े-बड़े शिपिंग कंटेनर भी बह गए.

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने गुरुवार को 114 मौतों की पुष्टि की, हालांकि इस संख्या में सेबू प्रांतीय अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई 28 अतिरिक्त मौतें शामिल नहीं हैं.

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को आपातकाल की घोषणा कर दी. इस साल देश में आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा में तूफान कालमेगी के कारण मध्य प्रांतों में कम से कम 114 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए.

ज़्यादातर मौतें अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुईं और 127 लोग अब भी लापता हैं. इनमें से ज़्यादातर बुरी तरह प्रभावित मध्य प्रांत सेबू के हैं। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात बुधवार को इस द्वीपसमूह से दक्षिण चीन सागर में फैल गया.

नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि तूफान के प्रकोप से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए और 5,60,000 से ज़्यादा ग्रामीण विस्थापित हुए. इनमें लगभग 4,50,000 लोगों को आपातकालीन आश्रयों में पहुंचाया गया.

तूफान के बाद के हालात का आकलन करने के लिए आपदा-प्रतिक्रिया अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान मार्कोस द्वारा की गई "राष्ट्रीय आपदा की स्थिति" की घोषणा से सरकार आपातकालीन निधियों का तेजी से वितरण कर सकेगी और खाद्यान्नों की जमाखोरी और ज़्यादा कीमतों को रोक सकेगी.

देश के मध्य क्षेत्र में कलमागी के घातक और विनाशकारी प्रभाव से निपटने के दौरान, आपदा-प्रतिक्रिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर से आने वाला एक और उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक महातूफान में बदल सकता है और अगले हफ़्ते की शुरुआत में उत्तरी फिलीपींस को तबाह कर सकता है.

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में कलमागी के 6 लोग भी शामिल हैं, जो मंगलवार को दक्षिणी प्रांत अगुसन देल सुर में फिलीपींस वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए. सेना ने बताया कि चालक दल तूफान से प्रभावित प्रांतों में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जा रहा था। सेना ने दुर्घटना का कारण नहीं बताया.

कलमागी ने अचानक बाढ़ ला दी और सेबू प्रांत में एक नदी और अन्य जलमार्ग उफान पर आ गए. प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ ने आवासीय समुदायों को अपनी चपेट में ले लिया. इससे निवासियों को अपनी छतों पर चढ़ना पड़ा, जहां बाढ़ का पानी बढ़ने पर वे बचाव के लिए बेताब होकर गुहार लगाते रहे.

नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि सेबू में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज़्यादातर डूबने से हुईं, जबकि 65 अन्य लापता बताए गए और 69 घायल हुए.

इसमें यह भी बताया गया है कि सेबू के पास स्थित मध्य प्रांत नीग्रोस ऑक्सिडेंटल में 62 अन्य लोग लापता बताए गए हैं. सेबू की गवर्नर पामेला बारिकुआत्रो ने एसोसिएटेड प्रेस को फोन पर बताया, "हमने तूफान से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि अचानक बाढ़ जैसी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं."

बारिकुआत्रो ने कहा कि वर्षों से चल रही खदानों की वजह से आसपास की नदियां उफान पर आ गईं और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की गुणवत्ता में कमी आई.

फ़िलीपींस में घटिया या न के बराबर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से जुड़े एक भ्रष्टाचार घोटाले ने हाल के महीनों में जनता के आक्रोश और सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है. सेबू अभी भी 30 सितंबर को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप से उबर रहा था, जिसमें कम से कम 79 लोग मारे गए थे और घर ढह जाने या बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से हजारों लोग विस्थापित हो गए थे.

बारिकुआत्रो ने बताया कि भूकंप से विस्थापित हुए उत्तरी सेबू के हजारों निवासियों को तूफान आने से पहले ही कमजोर तंबुओं से निकालकर मजबूत निकासी आश्रयों में ले जाया गया था. उन्होंने आगे कहा कि भूकंप से तबाह हुए उत्तरी शहर ज़्यादातर कलमागी से आई बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए थे.

तट रक्षक बल ने बताया कि फेरी और मछली पकड़ने वाली नावों को तेजी से बढ़ते समुद्र में जाने से रोक दिया गया था, जिससे लगभग 100 बंदरगाहों में 3,500 से ज़्यादा यात्री और मालवाहक ट्रक चालक फंस गए. कम से कम 186 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं.

फिलीपींस हर साल लगभग 20 तूफानों और तूफानों से तबाह होता है. देश में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और यहां एक दर्जन से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसके कारण यह दुनिया के सबसे अधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है.

इनपुट-एएफपी

