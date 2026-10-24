फिलीपींस में बड़ा हादसा: ट्रेनिंग के दौरान हवा में टकराए वायुसेना के 2 विमान, 4 पायलटों की मौत
अधिकारी ने बताया कि जांच चलने तक इटली से खरीदे गए सभी SF-260 विमानों की उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गयी है.
Published : October 24, 2026 at 3:04 PM IST
मनीला (फिलीपींस): फिलीपींस वायु सेना के दो विमान शुक्रवार दोपहर राजधानी मनीला के दक्षिण में बातांगस प्रांत के लिपा शहर स्थित फर्नांडो एयर बेस पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय आपस में टकरा गए. इस हादसे में विमान में सवार चारों पायलटों की मौत हो गई.
फिलीपींस के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ट्रेनिंग उड़ान के दौरान वायुसेना के दो विमान आपस में टकराये. यह दोनों SF-260 विमान शुक्रवार दोपहर को कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, तभी वे आपस में टकरा गए. राजधानी के दक्षिण में बातांगस प्रांत के लिपा शहर में स्थित फर्नांडो एयर बेस पर जा गिरे. अधिकारियों ने कहा कि जमीन पर कोई भी घायल नहीं हुआ है.
वायुसेना ने इस हादसे की ज्यादा जानकारी नहीं दी है और इसे एक 'दुर्घटनावश हुआ क्रैश' बताया है. हालांकि, घटना की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दोनों विमान हवा में ही आपस में टकराए थे. एसोसिएटेड प्रेस (AP) को एक चश्मदीद ने बताया कि दो सीटों वाले इन विमानों में से एक एयर बेस में बने सैनिकों के बैरक के पास गिरा था.
वायुसेना ने कहा कि जांच चलने तक उसने इटली से खरीदे गए अपने बाकी सभी SF-260 विमानों की उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. वायुसेना ने यह नहीं बताया कि उसके पास अब कितने SF-260 विमान बचे हैं.
यह दुर्घटना पहले से ही फंड की कमी झेल रही फिलीपींस की सेना के लिए एक बड़ा झटका है. फिलीपींस की सेना लंबे समय से पैसों की तंगी के कारण अपनी वायुसेना, नौसेना और थलसेना को आधुनिक बनाने के लिए संघर्ष कर रही है. इसके साथ ही उसे दशकों पुराने कम्युनिस्ट और मुस्लिम विद्रोहियों से निपटने और दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ बढ़ते सीमा विवादों का सामना भी करना पड़ रहा है.
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