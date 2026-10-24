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फिलीपींस में बड़ा हादसा: ट्रेनिंग के दौरान हवा में टकराए वायुसेना के 2 विमान, 4 पायलटों की मौत

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

मनीला (फिलीपींस): फिलीपींस वायु सेना के दो विमान शुक्रवार दोपहर राजधानी मनीला के दक्षिण में बातांगस प्रांत के लिपा शहर स्थित फर्नांडो एयर बेस पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय आपस में टकरा गए. इस हादसे में विमान में सवार चारों पायलटों की मौत हो गई.

फिलीपींस के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ट्रेनिंग उड़ान के दौरान वायुसेना के दो विमान आपस में टकराये. यह दोनों SF-260 विमान शुक्रवार दोपहर को कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, तभी वे आपस में टकरा गए. राजधानी के दक्षिण में बातांगस प्रांत के लिपा शहर में स्थित फर्नांडो एयर बेस पर जा गिरे. अधिकारियों ने कहा कि जमीन पर कोई भी घायल नहीं हुआ है.