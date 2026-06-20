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Pew Research का खुलासा: दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेताओं की लिस्ट आई सामने, जानें डोनाल्ड ट्रम्प से बड़े कितने राष्ट्राध्यक्ष हैं?

हैदराबाद: प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में दुनिया भर के राष्ट्रीय नेताओं की उम्र पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है. इस विश्लेषण के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) के 193 सदस्य देशों में से 186 देशों के प्रमुखों की आधिकारिक जीवनी और सरकारी दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया गया. इस शोध के परिणाम बेहद चौंकाने वाले और दिलचस्प हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं की औसत उम्र 63 वर्ष है. इसका मतलब है कि दुनिया के अधिकांश देशों की कमान प्रौढ़ या अनुभवी हाथों में है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो हाल ही में 80 वर्ष के हुए हैं, दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेताओं की सूची में काफी ऊपर आते हैं. पूरी दुनिया में केवल 16 ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, जो उम्र में डोनाल्ड ट्रम्प से बड़े हैं.

इस पूरी रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज नेता मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में शासन कर रहे हैं. वैश्विक स्तर पर सबसे बूढ़े शीर्ष 10 नेताओं में मलावी, आइवरी कोस्ट, इक्वेटोरियल गिनी, जिम्बाब्वे, कांगो गणराज्य और युगांडा जैसे अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं.

इसके अलावा, मानवाधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली संस्था 'फ्रीडम हाउस' के आंकड़ों को जब इस रिपोर्ट से जोड़ा गया, तो एक बड़ा पैटर्न सामने आया. दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बुजुर्ग नेताओं में से 7 नेता ऐसे देशों पर शासन कर रहे हैं, जिन्हें फ्रीडम हाउस ने "नॉट फ्री" (गैर-स्वतंत्र) की श्रेणी में रखा है. यानी इन देशों में नागरिकों को बुनियादी राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है.

आइए इस विश्लेषण के आधार पर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बुजुर्ग नेताओं और उनके देशों के बारे में विस्तार से जानते हैं:

1. कैमरून— पॉल बिया, उम्र: 93 वर्ष

कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया वर्तमान में दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष हैं. 93 वर्ष की आयु में भी वे देश की सत्ता संभाल रहे हैं. पॉल बिया साल 1982 से कैमरून के राष्ट्रपति हैं और उनके शासनकाल को चार दशकों से अधिक का समय हो चुका है. उनके लंबे कार्यकाल और उम्र ने उन्हें वैश्विक राजनीति में एक अनूठा स्थान दिया है.

2. सऊदी अरब— सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, उम्र: 90 वर्ष

सऊदी अरब के राजा (किंग) सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद 90 वर्ष के हैं. वे साल 2015 में सऊदी अरब के शासक बने थे. हालांकि, उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वे अब मुख्य रूप से एक औपचारिक या प्रतीकात्मक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करते हैं. सऊदी अरब के शासन का वास्तविक और दैनिक कामकाज उनके बेटे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) संभालते हैं.

3. मलावी— पीटर मुथारिका, उम्र: 86 वर्ष

मलावी के राजनीतिज्ञ पीटर मुथारिका की उम्र 86 वर्ष है. उन्होंने एक बार फिर मलावी की राजनीति में जोरदार वापसी की है. सितंबर 2025 में हुए देश के आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभाली है.

4. कुवैत— शेख मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह, उम्र: 86 वर्ष

कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह भी 86 वर्ष के हैं. उन्होंने दिसंबर 2023 में अपने पूर्ववर्ती के निधन के बाद कुवैत के सिंहासन को संभाला था. खाड़ी देशों की राजनीति में उनका लंबा अनुभव माना जाता है.