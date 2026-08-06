बांग्लादेश में क्रिकेटर शाकिब के घर पर हमला, शेख हसीना की प्रेस कान्फ्रेंस शामिल होने के बाद हुई घटना
शेख हसीना के मुताबिक ऑर्गनाइज्ड ग्रुप्स ने जानबूझकर प्रोटेस्ट को एक हिंसक पॉलिटिकल कैंपेन में बदल दिया था.
By IANS
Published : August 6, 2026 at 8:01 AM IST
ढाका: बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर बुधवार रात पेट्रोल बम फेंका गया. यह घटना भारत में देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वर्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई.
यह घटना बुधवार को लोकल टाइम के हिसाब से रात करीब 8:45 बजे मगुरा शहर के केशबमोर इलाके में शाकिब अल हसन के पुश्तैनी घर पर हुई. घर में भी तोड़फोड़ की गई. पुलिस और लोकल सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोल बम घर के दक्षिणी हिस्से में लोहे के गेट के ऊपरी हिस्से पर फेंका गया था.
सूचना मिलने पर मगुरा सदर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मौके पर जाकर हालात का मुआयना किया. हालांकि, ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तुरंत यह कन्फर्म नहीं कर पाई कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार था.
मगुरा सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज अब्दुल अल मामून ने कहा, 'हम घटना की जांच कर रहे हैं. अभी यह कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि यह पेट्रोल बम था या नहीं. जांच के बाद ही असली हालात का पता चलेगा. यह घटना शेख हसीना के नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में ऑर्गनाइज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के कुछ ही देर बाद हुई.'
घरों में आगजनी
अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, 'अवामी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कीमत. नियो फासीवाद बांग्लादेश को घेर रहा है.' बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेट आइकन साकिब अल हसन के घर पर एक भयानक पेट्रोल बम हमला हुआ. इस घटना के कुछ ही घंटे पहले दुनिया के मशहूर स्टार क्रिकेटर शेख हसीना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएनपी, इस्लामिस्ट जमात और एनसीपी सभी ने नेशनल मीडिया आउटलेट्स को खुलेआम धमकी दी कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट के मामले में केस करने के लिए ज्यूडिशियरी का इस्तेमाल हथियार के रूप में करेंगे.
बयान में आगे कहा गया, 'यह सोचा-समझा हमला डेमोक्रेसी बनाने के प्रोजेक्ट के नाम पर आवामी लीग के एक्टिविस्ट्स के खिलाफ चल रहे नरसंहार के कैंपेन का एक और सबूत है, जो फासीवाद की पहचान है.' वर्चुअली बात करते हुए शेख हसीना ने ऐलान किया कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के लिए पक्की हैं, और कहा कि वह डेमोक्रेसी को फिर से शुरू करने की कोशिश में गिरफ्तारी या मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं.
उन्होंने कहा, 'मेरी वापसी पावर के लिए नहीं है, यह बांग्लादेश को डेवलपमेंट, सेक्युलरिज़्म और खुशहाली के रास्ते पर वापस लाने के लिए है.' 78 साल की पूर्व प्रधानमंत्री ने माना कि अगर वह लौटीं तो उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है, वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार सकते हैं.'
और आगे कहा, 'मैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए घर वापस जाऊंगी. मैंने जाने का फैसला किया है और मैं बांग्लादेश जाऊंगी.' हसीना 5 अगस्त, 2024 से भारत में रह रही हैं, जब वह महीनों तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अपनी सरकार गिरने के बाद ढाका से भाग गई थीं.
पिछले नवंबर में ढाका में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 2024 में स्टूडेंट-लीड प्रोटेस्ट पर उनकी सरकार की कार्रवाई से जुड़े कथित 'इंसानियत के खिलाफ क्राइम' के लिए उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद से बांग्लादेश ने बार-बार भारत से उनके एक्सट्रैडिशन की मांग की.
शेख हसीना ने कहा, 'घरों, काम की जगहों और एजुकेशनल कैंपस में डर घुस गया है. यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया था. मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करती हूं कि वे डेमोक्रेसी और इंसाफ के लिए बांग्लादेश के लोगों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हों.' हसीना के मुताबिक, ऑर्गनाइज्ड ग्रुप्स ने जानबूझकर प्रोटेस्ट को एक हिंसक पॉलिटिकल कैंपेन में बदल दिया था.
उन्होंने कहा, 'मुझे अपने देश से जबरदस्ती निकाल दिया गया, लेकिन मैं अपने लोगों से कभी अलग नहीं हुई.' हसीना और उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय के साथ, अवामी लीग के कई नेताओं ने भी हिस्सा लिया, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल भी शामिल थे, जो वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. भारतीय इलाके से मीडिया को संबोधित करने का हसीना का फैसला पहले ही एक डिप्लोमैटिक मुद्दा बन चुका था. इस हफ़्ते की शुरुआत में बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नई दिल्ली से सफाई मांगी थी.
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