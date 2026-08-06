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बांग्लादेश में क्रिकेटर शाकिब के घर पर हमला, शेख हसीना की प्रेस कान्फ्रेंस शामिल होने के बाद हुई घटना

बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन ( IANS )

ढाका: बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर बुधवार रात पेट्रोल बम फेंका गया. यह घटना भारत में देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वर्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई.

यह घटना बुधवार को लोकल टाइम के हिसाब से रात करीब 8:45 बजे मगुरा शहर के केशबमोर इलाके में शाकिब अल हसन के पुश्तैनी घर पर हुई. घर में भी तोड़फोड़ की गई. पुलिस और लोकल सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोल बम घर के दक्षिणी हिस्से में लोहे के गेट के ऊपरी हिस्से पर फेंका गया था.

सूचना मिलने पर मगुरा सदर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मौके पर जाकर हालात का मुआयना किया. हालांकि, ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तुरंत यह कन्फर्म नहीं कर पाई कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार था.

मगुरा सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज अब्दुल अल मामून ने कहा, 'हम घटना की जांच कर रहे हैं. अभी यह कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि यह पेट्रोल बम था या नहीं. जांच के बाद ही असली हालात का पता चलेगा. यह घटना शेख हसीना के नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में ऑर्गनाइज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के कुछ ही देर बाद हुई.'

घरों में आगजनी

अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, 'अवामी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कीमत. नियो फासीवाद बांग्लादेश को घेर रहा है.' बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेट आइकन साकिब अल हसन के घर पर एक भयानक पेट्रोल बम हमला हुआ. इस घटना के कुछ ही घंटे पहले दुनिया के मशहूर स्टार क्रिकेटर शेख हसीना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएनपी, इस्लामिस्ट जमात और एनसीपी सभी ने नेशनल मीडिया आउटलेट्स को खुलेआम धमकी दी कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट के मामले में केस करने के लिए ज्यूडिशियरी का इस्तेमाल हथियार के रूप में करेंगे.

बयान में आगे कहा गया, 'यह सोचा-समझा हमला डेमोक्रेसी बनाने के प्रोजेक्ट के नाम पर आवामी लीग के एक्टिविस्ट्स के खिलाफ चल रहे नरसंहार के कैंपेन का एक और सबूत है, जो फासीवाद की पहचान है.' वर्चुअली बात करते हुए शेख हसीना ने ऐलान किया कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के लिए पक्की हैं, और कहा कि वह डेमोक्रेसी को फिर से शुरू करने की कोशिश में गिरफ्तारी या मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं.